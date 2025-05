Una noche negra evapora la final soñada por el Athletic

José Manuel Andrés Madrid Jueves, 1 de mayo 2025, 22:57 | Actualizado 23:11h. Comenta Compartir

El sueño de la final de Bilbao se evaporó en una noche negra del Athletic en San Mamés. Apenas un cuarto de hora para el olvido, con tres goles del Manchester United y la roja a Vivian que marcó el partido, convirtieron la clasificación de los leones en una quimera, que depende de un milagroso asalto a Old Trafford la próxima semana.

Todo se acabó torciendo para un Athletic que desafió el imponente nombre de su rival, más por historia que por presente, con un inicio tan intenso como el que presagiaba la magnífica atmósfera de San Mamés. La Catedral, engalanada con su equipo a un solo paso de la final de Bilbao, recibió sin embargo un susto a las primeras de cambio, con el gol anulado al eléctrico Garnacho por fuera de juego del argentino.

Por un instante bajaron los decibelios en el hogar de los leones, pero la intentona de Berenguer, solventada por el discutido Onana, redobló el sonido de los tambores de guerra. Todavía más clara fue la ocasión de Iñaki Williams, que no atinó de cabeza.

Athletic Agirrezabala, De Marcos (Gorosabel, min. 42), Vivian, Yeray, Yuri, Galarreta (Prados, min. 46), Jauregizar, Iñaki Williams (Djaló, min. 87), Berenguer (Paredes, min. 42), Nico Williams (Unai Gómez, min. 79) y Sannadi. 0 - 3 Manchester United Onana, Mazraoui (Shaw, min. 74), Yoro, Maguire (De Ligt, min. 65), Lindelof, Dorgu (Diallo, min. 84), Ugarte (Mount, min. 65), Casemiro, Bruno Fernandes, Garnacho (Mainoo, min. 84) y Hojlund. Goles: 0-1: min. 30, Casemiro. 0-2: min. 37, Bruno Fernandes, de penalti. 0-3: min. 45, Bruno Fernandes.

Árbitro: Amarillas a Yuri, Unai Simón, Yeray, Mount, Garnacho y Yoro. Roja directa a Vivian en el minuto 35.

Incidencias: Partido de ida de semifinales de la Europa League disputado en San Mamés.

Mejor el Athletic en el primer tramo de partido, con otra versión plana del United, al que Lindelof salvó bajo palos tras el remate de Berenguer desde el corazón del área inglesa. El equipo de Amorim, al que solo la conquista de la Europa League puede salvar de una temporada catastrófica, apenas esgrimía alguna contra y el desborde de Garnacho como argumentos. Sin embargo, los Diablos Rojos todavía cuentan con individualidades, las que hicieron posible el cabezazo a la red del atinado Casemiro tras el centro de Maguire y la prolongación de testa de Ugarte.

En ese preciso instante cambió el sino del partido. El Athletic encajó mal el golpe, tanto que el duelo y la eliminatoria se le pusieron muy cuesta arriba sin solución de continuidad, con el penalti de Vivian, que se la jugó al agarrar a Hojlund en el área local. El central vio una trascendental tarjeta roja y un especialista como Bruno Fernandes firmó el segundo tanto del United desde los once metros.

Vía crucis rojiblanco

El Txingurri Valverde, consciente de que en inferioridad el primer objetivo era que la eliminatoria no se fuese por el sumidero antes de visitar Old Trafford, blindó a su equipo con Gorosabel y Paredes. No sirvió de nada, pues Bruno Fernandes penetró en la zaga rojiblanca como un cuchillo afilado y solo el larguero evitó el cuarto del United al filo del descanso, cuando un zurdazo de Lindelof se estrelló con violencia contra el travesaño.

Dado el panorama, el Athletic necesitaba una mentalidad de hierro para no tirar por la borda definitivamente cualquier opción. La segunda parte se convirtió en un vía crucis para un equipo rojiblanco condenado a defenderse a pesar de un resultado que ya convertía la final en una quimera.

El United olió la sangre y pudo agravar una herida ya mortal de su rival. El palo lo evitó frente al testarazo de Casemiro y Agirrezabalaga hizo lo que pudo ante el aluvión. El silencio de San Mamés en el tramo final fue el símbolo de un sueño roto, el de su final, en la que no estará su equipo salvo milagro en Old Trafford.