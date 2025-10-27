Alerta en La Roja por las broncas del clásico

Fuentes federativas admiten cierta inquietud por el temor a que los incidentes y tanganas al final del clásico, con Lamine Yamal en el foco, ... puedan alterar el magnífico clima de unión que existe en la familia que ha construido el técnico riojano con el Mundial a la vista. Tras lo ocurrido en el Bernabéu, es inevitable retroceder en el tiempo y acordarse cómo las broncas en los clásicos embarrados por José Mourinho para intentar terminar con la hegemonía azulgrana repercutieron muy negativamente en la selección.

«No hay que hacer demasiadas lecturas. Es fútbol. En esos años pasó de todo. ¿Y qué? El sábado tenemos otro partido», respondió Xabi Alonso, sonriente, al preguntarle, ya en clave selección, por la reprimenda de Carvajal a Lamine por hablar. El tolosarra, discípulo fiel de Mourinho en aquellos tiempos difíciles, sabe bien de lo que habla.

Desde Barcelona se le llegó a acusar de escupir a Andrés Iniesta en el túnel de vestuarios tras las semifinales de la Champions 2010-11 ganada por los azulgranas. Tras la Supercopa del dedo en el ojo de Mou a Tito Vilanova, Iker Casillas y Xavi Hernández trataron de reconducir la situación, y a ese buen rollo se sumó Sergio Ramos, pero no Xabi Alonso.