El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dani Carvajal y Lamine Yamal, en un momento del clásico. Reuters

Alerta en La Roja por las broncas del clásico

De la Fuente, el capitán Carvajal y el errado Lamine Yamal deben reconducir la situación para que la familia no se rompa como ocurrió en los tiempos de Mourinho

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:06

Comenta

Fuentes federativas admiten cierta inquietud por el temor a que los incidentes y tanganas al final del clásico, con Lamine Yamal en el foco, ... puedan alterar el magnífico clima de unión que existe en la familia que ha construido el técnico riojano con el Mundial a la vista. Tras lo ocurrido en el Bernabéu, es inevitable retroceder en el tiempo y acordarse cómo las broncas en los clásicos embarrados por José Mourinho para intentar terminar con la hegemonía azulgrana repercutieron muy negativamente en la selección.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La misteriosa muerte de Alejandro Mencía
  2. 2

    Los ganaderos que nunca se rinden
  3. 3

    El gran cambio urbanístico de Santander, Torrelavega y Camargo llega con el tren
  4. 4

    Las obras y 47 accidentes en tres meses atascan a diario la autovía entre Santander y Torrelavega
  5. 5

    La Sareb mantiene aún más de 2.000 activos en Cantabria con 690 viviendas y 300 suelos
  6. 6 Cerca de mil deportistas se reúnen en la Carrera Popular de El Diario Montañés
  7. 7

    Jeremy llama a la puerta del Mundial
  8. 8

    El coste del curso universitario en Cantabria varía entre los 3.500 y los 16.000 euros anuales
  9. 9

    Flores para María Ángeles todos los días del año
  10. 10

    Un año de la explosión de La Albericia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Alerta en La Roja por las broncas del clásico

Alerta en La Roja por las broncas del clásico