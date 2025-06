Alexander-Arnold: «Crecí viendo ganar al Real Madrid y quería ser parte de esto»

Óscar Bellot Madrid Jueves, 12 de junio 2025, 13:08 | Actualizado 14:27h. Comenta Compartir

Trece días después de que se oficializase su fichaje, un secreto a voces desde meses atrás, Trent Alexander-Arnold fue presentado este jueves como nuevo jugador del Real Madrid. El ex del Liverpool, séptimo futbolista inglés que viste la camiseta del quince veces campeón de Europa tras Laurie Cunningham, Steve McManaman, David Beckham, Michael Owen, Jonathan Woodgate y Jude Bellingham, llegó a la Ciudad Deportiva de Valdebebas para firmar el contrato que le vinculará a la 'casa blanca' durante las seis próximas temporadas, lucir el dorsal '12' que llevará en una elástica con el nombre Trent serigrafiado tras tener que abandonar por imperativo legal el número '66' que hizo célebre a lo largo de su carrera en los 'reds' y ofrecer sus primeras palabras como flamante lateral derecho de los blancos.

«Fichar por un club como el Real Madrid no sucede todos los días, es un sueño hecho realidad», declaró en un correcto español Alexander-Arnold, que dijo ser consciente de la «gran responsabilidad» que asume pero se declaró «listo para darlo todo» y proclamó a la vez su deseo de «ganar muchos títulos y ser campeón y crecer y disfrutar con los mejores» durante un acto en el que estuvo acompañado por sus padres, Michael y Dianne, su novia, Estelle, y sus hermanos, Marcel y Tyler, así como por el presidente del club de Chamartín, Florentino Pérez, y varias leyendas de la entidad. «Llega al Real Madrid un jugador que lo ha ganado todo», resaltó Florentino Pérez, que describió a Alexander-Arnold como «un jugador excepcional» que podría haber ido «a cualquier club del mundo», pero que eligió jugar con los blancos para «seguir agrandando» su historia.

«He crecido viendo ganar a este club, tres Champions seguidas y dos después. No me extraña ver al Madrid ganando títulos. Quiero ser parte de todo el éxito de ahora en adelante», manifestó Alexander-Arnold en una rueda de prensa en la que destacó la «mentalidad ganadora» del Real Madrid, una de las principales razones por las que eligió al club de Chamartín como su nuevo destino tras toda una vida en el Liverpool. «Siempre supe que si en algún momento me iba del Liverpool, sería para ir al Real Madrid. Tomar esa decisión no ha sido fácil, llevo allí tanto tiempo que era parte de ello, pero creo que he tomado la decisión adecuada», aseveró.

A sus 26 años, y con 354 partidos a sus espaldas con el Liverpool que le sirvieron para convertirse en uno de los laterales con mayor impacto ofensivo de Europa, Alexander-Arnold aterriza en el Real Madrid para mantener una dura pugna en el costado diestro con Dani Carvajal, cuya rotura de cruzado dejó cojos a los blancos en una demarcación que verá partir a Lucas Vázquez nada más finalizar el Mundial de Clubes. «Es un jugador fantástico que ha ganado muchos títulos. Ha sido parte de equipos que han tenido muchísimo éxito y solo tengo respeto por él», dijo sobre el capitán del Real Madrid un futbolista que tendrá su bautismo de fuego en el Mundial de Clubes.

La nueva cita planetaria auspiciada por la FIFA supondrá, a partir de la próxima semana, el reto inicial de Alexander-Arnold en su primera aventura lejos de Inglaterra, donde se erigió en uno de los principales generadores de ocasiones de la Premier League a lo largo de las últimas temporadas junto al belga Kevin De Bruyne, el egipcio Mohamed Salah y el portugués Bruno Fernandes, así como en uno de los grandes asistentes de aquella competición, en la que suministró 67 pases de gol y anotó 18 tantos en 259 encuentros.

Aunque finalizaba contrato el 30 de junio y podría haber llegado a coste cero, el Real Madrid aceptó pagar unos diez millones de euros al Liverpool para conseguir que esté presente en el Mundial de Clubes, un torneo en el que los blancos tienen depositadas sus esperanzas de endulzar una campaña que hasta ahora ha resultado amarga, tras las debacles en la Liga y en la Champions que le costaron el cargo de entrenador a Carlo Ancelotti y propiciaron el aterrizaje en el banquillo de Xabi Alonso.

El ya jugador del Real Madrid no escatimó en elogios hacia su nuevo entrenador, también con un glorioso pasado como futbolista en el Liverpool, un club con el que Xabi Alonso levantó la Champions en 2005. «Crecí siendo un fan del Liverpool, viendo al entrenador hacer cosas increíbles. Hemos hablado un poco, le he dicho que era un ídolo para mí cuando estaba creciendo y estar a sus órdenes es un sueño hecho realidad», explicó Alexander-Arnold en una rueda de prensa en la que se declaró «feliz» por llegar al Real Madrid. «No es algo que puedas soñar porque está más allá de la realidad para muchos jugadores, solo para un club selecto. Ser parte de eso es muy emocionante para mí», expresó.

Alexander-Arnold es el segundo y último refuerzo que tendrá a su disposición Xabi Alonso para un Mundial de Clubes que emparejará al Real Madrid con Al Hilal, Pachuca y Salzburgo en la fase de grupos, tras el central Dean Huijsen, que fue presentado el martes. Con el centrocampista argentino Franco Mastantuono ya atado pero cuya llegada se demorará hasta el 15 de agosto, un día después de que el todavía jugador de River Plate cumpla los 18 años, el siguiente objetivo es cerrar la llegada de Álvaro Carreras, lateral izquierdo español que disputará el Mundial de Clubes con el Benfica, sin perder de vista algún posible fichaje más para la medular, parcela donde los blancos buscan otra figura creativa que palie la salida de Luka Modric, con Martín Zubimendi y Angelo Stiller entre los posibles objetivos de Florentino Pérez.