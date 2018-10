Jornada 8 El Atlético, ante el equipo que cambió su historia El Betis, que visita el Metropolitano, no le gana al conjunto rojiblanco desde diciembre de 2011, cuando el 0-2 en el Vicente Calderón provocó la destitución del Gregorio Manzano y la llegada de Diego Simeone JAVIER VARELA Madrid Domingo, 7 octubre 2018, 00:19

El destino es caprichoso y queda claro viendo la relación entre el Atlético y el Betis. El conjunto verdiblanco es corresponsable de que los rojiblancos estén viviendo la mejor época de su historia y de que Diego Pablo Simeone llegara al banquillo del entonces Vicente Calderón. En diciembre de 2011, una victoria del Betis de Pepe Mel (0-1, con goles de Pozuelo y Santa Cruz) en el feudo atlético -unida a la eliminación copera a manos del Albacete unos días después- provocó la destitución de Gregorio Manzano y la llegada del técnico argentino. El resto de la historia rojiblanca es de todos conocida: siete títulos en siete años. Y de nuevo por cosas del destino, desde aquella tarde de diciembre los béticos no han conseguido derrotar al Atlético. Desde que Simeone se sienta en el banquillo, se ha enfrentado en trece ocasiones al Betis, incluida una eliminatoria de Copa del Rey, con un balance de nueve victorias y cuatro empates para los rojiblancos.

Esta vez el partido llega con los dos equipos igualados a puntos en la Liga, tras haber goleado en sus compromisos europeos y con un pique en los banquillos que se remonta a hace un par de temporadas cuando Quique Setién desveló lo que le había dicho al Cholo una vez: «El Atlético de Simeone, por ejemplo, juega como él. Se lo comenté al Cholo: me encanta lo que haces, los títulos, lo que has conseguido... pero no me gusta cómo juega tu equipo». Pero no hay mal rollo entre ambos sino una diferencia abismal en la forma de entender el fútbol. El rojiblanco apuesta por el trabajo y la practicidad y el verdiblanco por el toque y la posesión. Sin embargo, tanto cuando entrenaba a Las Palmas como ahora al Betis, el Atlético de Simeone ha sido una pesadilla para los equipos de Setién. De las siete veces que se han visto las caras, sólo una vez ha conseguido derrotar a los rojiblancos (el resto son cinco victorias y un empate). Fue en la Copa del Rey y cuando entrenaba al equipo amarillo. Ganó 2-3 en el Calderón, aunque en el partido de ida los rojiblancos había ganado 0-2.

Pero los antecedentes no ganan partidos y eso lo sabe bien Simeone, que no se fía del Betis y avisa del peligro del equipo verdiblanco: «Más allá de la posesión y el juego asociado del Betis, que es muy bueno, el mayor crecimiento del Betis fue defensivo». Y es que el equipo verdiblanco apuesta por una defensa de tres centrales, algo que se le ha atragantado tradicionalmente al equipo rojiblanco. «Son circunstancias del partido, en la mayoría competimos bien», reconocía en la previa Simeone. «Una defensa de tres es complejo, pero como un montón de sistemas, según las características de los futbolistas a los que te enfrentes», añadía. Y es que la defensa de tres es una de las preocupaciones del técnico rojiblanco pero no la única. Buscar un sustituto a Diego Costa es la otra. Aunque lo normal sería apostar por Kalinic, el croata podría esperar desde el banquillo ya que el técnico argentino ahora podría salir con un 4-1-4-1 que ya utilizó ante el Brujas, que también defiende con cinco atrás.

Mientras, el Betis llega al Metropolitano con dos victorias consecutivas en Liga, seis jornadas consecutivas sin perder y habiendo recibido sólo cinco goles. Pero el problema para los verdiblancos es, precisamente el gol. El dominio que siempre ejerce en los partidos, no se traduce en ocasiones y en goles (sólo ha logrado cinco). La principal duda de Setién es si apuesta por dos jugadores creativos en la medipunta como Joaquín Sánchez y el argentino Giovani Lo Celso o, prefiere reforzar el centro del campo con William Carvalho. «Es una incógnita. Contra nosotros el año pasado el Atlético varió el sistema. Es posible que puedan jugar con cuatro atrás y cuatro en el centro del campo. Nos esperamos cualquier opción», recordó el técnico verdiblanco que recordó que «el Atlético no regala el balón». «No renuncia al balón si lo puede tener. Puede que tengan otra manera de entender el fútbol. Supongo que irán a apretarnos arriba», avisó el cántabro.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Juanfran, Godín, Lucas, Filipe, Rodri, Koke, Thomas, Saúl, Lemar y Griezmann.

Betis: Pau López, Francis, Mandi, Bartra, Sidnei, Junior, Guardado, Canales, Lo Celso, Joaquín y Loren.

Árbitro: Undiano Mallenco (Navarro).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 16.15

TV: BeIn Sports