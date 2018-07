Mercado de fichajes Lemar ilusiona al nuevo Atlético para 'su' Champions Thomas Lemar, última incorporación del Atlético de Madrid / AFP El fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid, se muestra totalmente entregado a la filosofía y el buen hacer del equipo colchonero MELISA CABALEIRO Madrid Lunes, 30 julio 2018, 20:50

El Atlético de Madrid se ha puesto las pilas este verano en cuanto a fichajes se refiere. Un total de 100 millones repartidos entre seis jugadores: Rodri (Villarreal), el argentino Nehuen Pérez, el portero bético Adán, Gelson Martins (Sporting de Lisboa), Jonny Castro (Celta) y al francés, el ex del Mónaco, Thomas Lemar. Por este último, el club rojiblanco desembolsó 70 millones de euros, el fichaje más caro de sus 115 años de historia. El extremo izquierdo superó los 55 'kilos' que desembolsó el club en su día por Diego Costa y los 40 que ofreció al Oporto por Falcao.

El reciente campeón del mundo fue presentado en un acto realizado en el Wanda Metropolitano en el que el jugador del 22 años pudo demostrar ante el presidente Enrique Cerezo y los presentes en la sala de prensa del club, sus todavía limitados conocimientos de castellano. «Tengo muchas ganas de ver a mis nuevos compañeros y quiero encontrarme con los hinchas», fueron las primeras palabras del francés, que las dos pasadas campañas acumuló en el conjunto del principado 27 pases de gol y 17 tantos. En esta ocasión, el Atlético de Madrid se adelantó por Lemar a otros grandes de Europa, como el Liverpool o el Ársenal, que también andaban detrás del joven y que deben buscar otra alternativa, a falta de 10 días para que se les cierre el periodo de compra.

Un fichaje en el que ha sido pieza fundamental Griezmann. Colegas en la selección y ahora compañeros de equipo en Madrid, el francés -junto con Lucas- ha influido en gran medida en la decisión de Lemar. «No ha sido determinante para mi elección pero si que pesó para venir. Antoine y Lucas me habían hablado del club, de cómo se traba y me gustó mucho. Estoy muy contento de mi elección», dijo.

Una decisión -la de quedarse en el Atlético- que tuvo que tomar Antoine antes del Mundial y que mantuvo en vilo a toda la afición, aunque fue favorable para los intereses rojiblancos. «Me encanta el proyecto que estamos construyendo, con grandes jugadores. Agradezco el gran esfuerzo que está haciendo el club. Miguel Ángel Gil me contó sus ideas para la próxima temporada y me ilusioné muchísimo. El proyecto es increíble», fueron las palabras del francés en la página web del club tras firmar su renovación hasta 2023.

Por su parte, Lemar ya nota la intensidad de los primeros entrenamientos con el Profe Ortega. «Esto es mucho más difícil, más exigente de lo que vivía en el Mónaco. Tendré una temporada para adaptarme», dijo. «Tengo la capacidad de correr mucho y cubrir mucho campo. Si hay que correr mas, lo haré encantado», indicó el francés que se mostró totalmente entregado a su nuevo equipo. «Espero aportar un plus, algo más. Como he dicho, me pongo al servicio del colectivo. Lo voy a dar todo por el club», sentenció. Un fichaje ilusionante para el resto de la plantilla y para toda la afición, que sueña con ver jugar a los suyos otra final europea, y levantar la primera Champions, en el mejor escenario posible: el Wanda Metropolitano.