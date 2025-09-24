El Barça visita el Tartiere en shock por la lesión de Gavi

Daniel Panero Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:25 Comenta Compartir

El Barcelona tiene este jueves un partido difícil por todo el ruido que ha rodeado al equipo culé durante toda la semana. De la decepción de que Lamine Yamal no consiguiera el Balón de Oro se pasó al bajón generalizado que ha supuesto la grave lesión de Gavi. El centrocampista no estará en Oviedo y tampoco, como mínimo, los próximos cuatro meses. Su nuevo varapalo marca la previa de un partido importante para que los de Hansi Flick sigan recuperando sensaciones y puedan mantener la presión sobre un Real Madrid intratable y que tiene una prueba de fuego el fin de semana en el derbi madrileño.

El partido contra el Oviedo es, no obstante, un partido que requiere mucha atención para el Barça. Tras los triunfos consecutivos de Liga en casa contra el Valencia y el Getafe, el Tartiere es una nueva oportunidad para enderezar el rumbo lejos de la Ciudad Condal. Y es que el partido contra el Rayo, en Vallecas, supuso un pequeño huracán con Flick hablando incluso de egos, una lección que pondrán a prueba los culés contra uno de los equipos de la 'otra liga'. «Son un muy valientes y juegan desde la defensa. Lo más importante es mi equipo y que tenga intensidad como hicimos en los últimos partidos», declaró el alemán sobre el choque.

La rueda de prensa de Flick estuvo marcada, no obstante, por los muchos temas que han ocurrido a lo largo de la semana en Barcelona. Lamine Yamal no ganó finalmente el Balón de Oro, pero eso no le preocupa ya que «lo acepta y está motivado para ganarlo el año que viene», mientras que respecto a la lesión de Gavi, que estará entre cuatro y cinco meses fuera por una lesión radial en el menisco interno de su rodilla derecha, aseguró que «tiene una muy buena mentalidad y calidad para volver, ya que si hay alguien que lo puede hacer es él».

Las ausencias de Gavi y Lamine Yamal son las más destacadas de una expedición para la que Flick recupera a Alejandro Balde y Pau Cubarsí, que ya entró en la convocatoria contra el Getafe, pero sin la expectativa de tener minutos debido a las molestias que arrastraba. Los dos defensas se ejercitaron este miércoles junto al resto de sus compañeros y podrían estar en un once en el que Flick prepara cambios para amortiguar la aglomeración de encuentros que hay en este tramo del calendario. Araujo volverá a la zaga, Casadó podría dar descanso a uno de los dos pivotes y Rashford podría ser el extremo acompañando a Dani Olmo, Raphinha y Ferran Torres.

Una olla a presión

Enfrente estará no un equipo, sino una ciudad que lleva más de 20 años esperando una noche como esta. El Carlos Tartiere vestirá sus mejores galas para recibir al campeón de Liga y lo hará con la necesidad imperiosa de que su equipo reaccione y enderece el rumbo tras cuatro derrotas en las cinco primeras jornadas. Los de Veljko Paunovic buscan la machada y el técnico serbio hace un llamamiento a la afición. «Vamos a necesitar concentración, organización para ejecutar el plan de juego y coraje. La emoción con la que entremos en el partido es muy importante, es el botón que hay que tocar para que la plantilla pueda rendir a un nivel máximo. Necesitaremos jugar con un jugador más y ese es la afición», aseguró el técnico, que no podrá contar por lesión con David Costas, Oviemuno Ejaria, Álvaro Lemos y Nacho Vidal, además de la baja por sanción de Federico Viñas.

-Alineaciones probables

Real Oviedo: Aarón; Ahijado, Baily, Calvo, Carmo, Javi López; Dendoncker, Reina; Hassan, Chaira y Forés.

FC Barcelona: Joan Garcia: Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Casadó, De Jong, Olmo; Raphinha, Rashford y Ferran Torres.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité madrileño)

Estadio y horario: Carlos Tartiere 21:30 / DAZN.