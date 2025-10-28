El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente sobre el Parque Eólico Briesa
Iñigo Martínez celebra un gol con la camiseta del Barça. Enric Fontcuberta (Efe)
Análisis

Al Barça todavía le duele Iñigo Martínez

Flick sigue sin encontrar una pareja que haga olvidar la salida del central zurdo y lo pagó caro en el Santiago Bernabéu

Daniel Panero

Madrid

Martes, 28 de octubre 2025, 12:31

Comenta

El Barcelona tuvo muchos problemas el domingo en el Santiago Bernabéu, pero hay uno que viene de lejos y que se ha convertido en ... un auténtico quebradero de cabeza para Hansi Flick. La marcha de Iñigo Martínez el pasado verano supuso un agujero en la zaga azulgrana que todavía no ha sido resuelto y que se puso en evidencia el peor día posible, ante el eterno rival. Ni Cubarsí con Eric García, ni Cubarsí con Araujo, ni Araujo con Eric García. El Barça sigue sin encontrar una pareja que le permita hacer olvidar el adiós del central vasco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La infección del cántabro ingresado en Vietnam empeora y obliga a operarle de urgencia
  2. 2

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  3. 3

    Las obras y 47 accidentes en tres meses atascan a diario la autovía entre Santander y Torrelavega
  4. 4

    Detenido por tirar a una anciana al suelo y pisarle para robarle una cadena en un portal de la calle Alta
  5. 5

    La A-67 sufrirá cortes hasta este viernes por el asfaltado de los túneles de Pedredo y Gedo
  6. 6

    Fallece Ochotorena, guardameta racinguista en la temporada 1995-96
  7. 7

    Los aviones de Iberia vuelven a despegar en el aeropuerto rumbo a Madrid
  8. 8

    Jeremy llama a la puerta del Mundial
  9. 9

    Los profesores no desisten: «Hay que pasar a la ofensiva»
  10. 10

    Investigan a una mujer por utilizar la tarjeta bancaria de un amigo sin su permiso durante diez años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Al Barça todavía le duele Iñigo Martínez

Al Barça todavía le duele Iñigo Martínez