Thibaut Courtois hace un gesto a la afición del Real Madrid tras la victoria ante la Juventus. EP

Courtois echa el cerrojo preclásico

Decisivo frente al Getafe y la Juventus, el gigante belga logra que este Madrid de luces y sombras se abone al unicerismo antes de examinarse frente al Barça

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:46

Comenta

«Se trataba de trabajar el partido, de buscar una y de no perder el equilibrio». Esta explicación de Xabi Alonso tras el sufrido triunfo ante la Juventus ... resume el método del técnico tolosarra, un preparador ecléctico porque ha crecido desde modelos tan diferentes como Pep Guardiola, Rafa Benítez o José Mourinho, entre otros. Si alguien esperaba una versión del Real Madrid post Ancelotti más vistosa o de más rock & roll, se engañaba. Pragmático, el preparador guipuzcoano tiene claro que si es decisivo en las áreas merced al 'killer' Mbappé y al salvador Courtois, probablemente mejor portero del mundo, la clave del éxito reside en no perder el orden y ser paciente.

