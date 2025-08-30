El Real Madrid sella el pleno conteniendo a un bravo Mallorca

Óscar Bellot Madrid Sábado, 30 de agosto 2025, 23:39 | Actualizado 23:57h. Comenta Compartir

Gracias una remontada exprés fraguada en la recta final de la primera parte, el Real Madrid consigue marcharse al parón de selecciones con un pleno de victorias como balance en las tres primeras jornadas de la nueva etapa bajo el mando de Xabi Alonso, aunque con el miedo todavía metido en el cuerpo. Los blancos sufrieron este sábado para contener a un Mallorca bravísimo que derrochó osadía en el Santiago Bernabéu, se adelantó por mediación de Muriqi y siguió enseñando las uñas hasta el último momento, pero que pese a ello alcanza la tregua en la zona baja de la tabla, con un solo punto en su casillero y el orgullo a salvo como magro consuelo.

Los goles de Arda Güler y de Vinicius, titular de nuevo, más sosegado sin Maffeo enfrente y otra vez decisivo, permiten que los blancos mantengan inmaculado su expediente y sigan ganando tiempo mientras afinan los conceptos de un libreto que le ha cambiado la cara a la tropa de Chamartín, pero al que todavía le quedan cosas por pulir para evitar resbalones y padecimientos innecesarios.

Tras la disruptiva alineación que configuró la semana anterior contra el Oviedo, Xabi Alonso regresó a un once más ortodoxo ante el Mallorca. Volvieron Trent y Militao a la retaguardia. También retornó Vinicius a la vanguardia, de la que se cayó Rodrygo pero no Mastantuono. El argentino ha conquistado al tolosarra. La jefatura siguió ostentándola Mbappé, cuyas divisas están fuera de duda. Jagoba Arrasate, por su parte, pobló la zaga con un central extra, Kumbulla, y se decantó por una doble punta, Mateo Joseph y Muriqi, a ver si cazaban alguna mosca.

Real Madrid Courtois, Trent (Carvajal, min. 71), Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler (Ceballos, min. 71), Mastantuono (Brahim, min. 66), Mbappé (Gonzalo, min. 95) y Vinicius (Rodrygo, min. 71). 2 - 1 Mallorca Leo Román, Mateu Morey (Antonio Sánchez, min. 78), Raíllo, Valjent, Kumbulla, Lato (Mojica, min. 78), Morlanes (Virgili, min. 87), Darder, Pablo Torre (Samú Costa, min. 64), Mateo Joseph (Asano, min. 87) y Muriqi. Goles: 0-1: min. 18, Muriqi. 1-1: min. 37, Arda Güler. 2-1: min. 38, Vinicius.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano). Amonestó a Huijsen y Militao.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de Liga, disputado en el Santiago Bernabéu ante 72.699 espectadores.

Poco tardó el Pirata en validar la apuesta del técnico vizcaíno, abriéndose paso frente a Mastantuono, Tchouaméni y Huijsen para descerrajar a Courtois con un testarazo de espaldas. El dominio de las alturas del kosovar situó a rebufo por primera vez en la presente Liga al Real Madrid, menos dominante de entrada que en las dos citas previas pero que respondió a la presión con grandeza.

A los blancos les bastó un suspiro para darle la vuelta al escenario. Primero, demostrando que también tienen pertiguistas consumados. Lo es Huijsen, que se elevó a los cielos para ganarle la pugna en el segundo palo a Mateu Morey y servirle el gol en bandeja a Arda Güler en una acción cocinada en la pizarra de Xabi Alonso. El turco no precisó los zancos del central para remachar de cabeza. Remató a placer y a bocajarro. Y después, confirmando que el preparador guipuzcoano ha convertido a sus discípulos en auténticos dóbermans. Robó Valverde en la divisoria y tiró de zancada Vinicius, que cruzó a la red con mucha seda.

Lejos de tomarse un respiro tras sofocar el incendio en dos minutos vertiginosos, el Real Madrid siguió apretando el acelerador en busca del tercero. Llegó a celebrarlo antes del descanso Mbappé, que ya había festejado otro todavía con 0-0 en el marcador, pero su alegría volvió a ser baldía. Como entonces, cuando Trent activó al francés con un envío a la espalda de los centrales, la arrancada del '10' a pase de Arda Güler resultó prematura. Al crack de Bondy, destino prioritario de las razias locales, le podían las ganas.

Las estadísticas al intermedio reflejaban la eficacia del Mallorca, agarrado al cartesianismo de Darder para evitar que su rival le embotellase; y la persistencia del Real Madrid, aplicadísimo en la presión y letal con espacios, aunque espeso en ataques posicionales.

Un dolor de muelas

El metraje del primer acto aplaudía tanto el plan de Arrasate como el de Xabi Alonso, por lo que ambos bandos mantuvieron las coordenadas de la batalla. El Mallorca regresó de vestuarios con el mismo espíritu rebelde y sus dos torres gemelas amenazando, especialmente Muriqi, un dolor de muelas para los locales. Rebajó pulsaciones el Real Madrid para aplacar a ese Long John Silver balcánico y soltar luego amarras de nuevo.

Lo lograron los blancos, que volvieron a besar la red de Leo Román. Pero, de nuevo, se cebó con ellos el infortunio. O más bien el VAR, que llamó a capítulo a Sánchez Martínez. El murciano acabó invalidando el tanto de Arda Güler, que hubiera sido el segundo en su cuenta, por mano previa del turco en una embarullada acción precipitada por una diablura de Mastantuono. Y el Mallorca se embraveció de nuevo. Trent evitó 'in extremis' el empate, igual que Carreras, que firmó una parada antológica estirando la pierna para sacar sobre la línea un zambombazo de Samú Costa. También Courtois puso de su parte blocando un trallazo de Valjent.

El Real Madrid, que había cantado cinco goles, pero solo contabilizaba dos dianas con curso legal, caminaba sobre el alambre. Todo mérito de un Mallorca intrépido. Ante semejante panorama, Xabi Alonso llamó al Séptimo de Caballería. Carvajal, Ceballos y Rodrygo al césped de una sola tacada para seguir combatiendo a un rival que no entregó el hacha de guerra en ningún momento la noche en la que Mbappé vio frenada su racha liguera ocho jornadas después.