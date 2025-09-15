El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fermín López celebra uno de sus dos goles al Valencia. Lluis Gené / AFP
Análisis

Ferminator, el nuevo arma de Flick

El onubense brilló ante el Valencia y se perfila como la nueva referencia azulgrana en la mediapunta

Daniel Panero

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:00

Fermín López comenzó este domingo a justificar su decisión de quedarse en el Barcelona. El atacante onubense fue el mejor jugador azulgrana contra el Valencia ... , marcó dos goles y puso patas arriba a un Johan Cruyff que se le quedó pequeño ante la exhibición que llevó a cabo durante noventa minutos. Su extraordinario partido le sitúa en la pole para ser el mediapunta titular para Hansi Flick y le sirve para demostrarse a sí mismo que tiene sitio en un equipo que le va como anillo al dedo a sus cualidades. Es el primer paso de Ferminator, el nuevo arma del Barça.

