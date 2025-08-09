Gonzalo renueva con el Madrid, pero Endrick se lleva el '9'

Cristián Ramón Cobos Madrid Sábado, 9 de agosto 2025, 20:03 Comenta Compartir

Se acabó el debate. El Real Madrid asegura el futuro de Gonzalo, una de sus joyas, recién salido de la Fábrica y que ya ha demostrado un instinto goleador que no es sencillo de encontrar en el mercado, por las próximas cinco temporadas. Una vez confirmada la renovación hasta 2030, tocaba el turno de la selección de dorsales. Quedaba libre el '9' tras el cambio de número por parte de Mbappé, que ha heredado el '10' de Modrić, y finalmente ha ido a parar a Endrick.

Mucho revuelo se ha formado durante las últimas horas sobre la posibilidad de lucir el '9' en la espalda por el significado simbólico que este tiene y por la posibilidad de cambios que había sobre la mesa. Sin embargo, ha ido a parar al brasileño y Gonzalo heredará el '16' que llevaba la temporada anterior.

El canterano blanco se ha ganado a pulso su renovación después de reventar la puerta durante el Mundial de Clubes, donde terminó como máximo goleador del torneo y confirmó que estaba hecho para competir entre los más grandes de Europa. Aprovechó la indisposición de Mbappe durante la primera fase para asentarse en el once de Xabi Alonso y ganarse la confianza del técnico, que no le quitó ni cuando reapareció el astro francés.

Formado en Valdedebas desde los 10 años, Gonzalo ha ido quemando etapas hasta llegar a lo más alto del club. En la pasada campaña, también fue el referente goleador del Castilla donde anotó 25 goles en Primera RFEF. Además, fue el autor del gol ante el Leganés que le permitió al Madrid clasificarse a semifinales, aunque nunca llegó a tener la continuidad en el primer equipo de la mano de Ancelotti.

Ahora, Gonzalo, lucirá el '16' tras un Mundial de Clubes donde se le vio con el '30' y continúa así con el baile de dorsales que está viviendo el Madrid este verano. Los fichajes Arnold, Carreras, Huijsen y Franco llevarán el '12', '18', '24' y '25', respectivamente, mientras que Asencio también ha visto cómo cambiaba el número del filial por el '17', Mbappé lucirá el '10' y Endrick se queda con el '9.'