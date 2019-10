Jornada 10 Valverde, sobre el clásico: «Se puede celebrar perfectamente» Ernesto Valverde, durante una rueda de prensa. / EFE Javier Tebas espera que el Comité de Competición de la FEF decida cambiar el orden de campos para que el Barça-Madrid no se juegue el día 26 en el Camp Nou R.C. Madrid Jueves, 17 octubre 2019, 16:32

Ernesto Valverde aboga por mantener la hoja de ruta respecto al clásico entre Barcelona y Real Madrid a disputar el próximo 26 de octubre en el Camp Nou, una fecha y un escenario puestos en duda ante la situación de inestabilidad en Cataluña tras la sentencia del 'procés'.

«Es una oportunidad para demostrar muchas cosas, que ese partido se puede celebrar perfectamente, que respetamos al rival y que dentro de unas normas mínimas de civismo todo se puede dar con normalidad», señaló el técnico azulgrana, que apeló a la calma y la prudencia para tomar la mejor decisión posible respecto a la celebración del partido, que a su juicio podría disputarse en el Camp Nou.

«Nosotros no terminamos de ver el cambio de orden, tenemos que hacer un viaje hoy, otro entre semana a Praga y lo normal es jugar en nuestro campo y respetar el calendario y a los aficionados», explicó.

«Queremos que haya una máxima libertad de expresión», añadió Valverde, que se mostró en consonancia con la postura expresada por el Barça en su comunicado oficial.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este jueves en una entrevista con Efe que el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona previsto para el 26 de octubre no podría jugarse el 18 de diciembre, puesto que hay jornada de Copa del Rey.

«Son estas cosas que se filtran, que se dicen que dice la Federación. Yo no me creo que la Federación diga ninguna fecha, porque quien la tendrá que poner en la mesa será el Comité de Competición porque hay un procedimiento diferente. Ahora nosotros, LaLiga, iniciamos un procedimiento de alteración del calendario», explicó Tebas en un hotel londinense.

«En el caso de que no se cambien los partidos, habrá que poner una fecha y eso es otro procedimiento diferente. Hablan de la fecha del 18 de diciembre cuando hay Copa del Rey ese día. Yo creo que si ya ha quedado desierto el concurso de Copa del Rey, si encima le ponen el clásico, me parece que va a quedar superdesierto. Ese día no puede ser, habrá que sentarse y establecer qué fecha. Espero que el comité decida que se pueda cambiar el orden», agregó Tebas.

Por su parte, el Ministerio del Interior vería «razonable» el aplazamiento del clásico ante los disturbios que se han producido en los últimos días a raíz de la sentencia del 'procés'. Fuentes de Interior han explicado no obstante que esa decisión compete el Comité de Competición, que se reunirá para decidir sobre este partido la próxima semana.