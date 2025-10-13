Javier Tebas reta al CSD: «No tienen competencias para detener el partido en Miami» El presidente de LaLiga no ve ninguna amenaza en el Consejo Superior de Deportes porque «no tienen competencias para detenerlo»

Javier Varela Lunes, 13 de octubre 2025, 13:32

El presidente de LaLiga Javier Tebas sigue en campaña para defender el partido entre Villarreal y Barcelona que se disputará el 20 de diciembre en Miami. Después de que la semana pasada la UEFA diese su aprobación al proyecto, aunque dejando clara, por paradójico que parezca, su disconformidad con el hecho de que puedan celebrarse partidos de campeonatos domésticos lejos del territorio nacional.

Aunque el proyecto ha encontrado muchas voces discordantes, con el visto bueno de la Federación Española de Fútbol y de la UEFA, Tebas no ve ninguna amenaza en el Consejo Superior de Deportes (CSD). «No tienen competencias para detenerlo. La norma es clara. Las únicas eran la UEFA y la Federación. Nos falta la comunicación de la Federación americana con CONCACAF. Tendrán que cumplir. No me preocupa», dijo Tebas obviando que la FIFA también tiene que dar consentimiento.

En un tono retador, Tebas fue más allá cuando habló de la posibilidad del que el CSD pueda poner alguna traba a la celebración del histórico partido en Miami. «Al CSD le hemos pedido que se aplique el estado de derecho», añadió tras la presentación del documental «El Sentido», sobre LaLiga Genuine Moeve.

Desde la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) también se han mostrado contrarios al partido en Miami e incluso algún futbolista que estará presente como Frenkie de Jong, fue muy crítico. Algo que parece no preocupar a Javier Tebas. «No tengo tan claro que AFE quiera pararlo«, señaló. «En 2018, cuando empezamos el primer partido, teníamos un acuerdo con AFE y lo que íbamos a hacer. Ya les hemos dicho que lo haremos. Haremos un partido con los jugadores en paro. Ya le hemos enviado esa documentación. Al CSD le hemos pedido que se aplique el Estado de derecho. Se están haciendo valoraciones superficiales. Había que esperar para dar la información hasta llegar hasta ciertos hitos. Es normal que los jugadores piensen en el descanso».

«Ya hemos alterado los calendarios y no ha pasado nada»

El partido de Miami se disputará en el Hard Rock Stadium, un recinto de más de 65.000 espectadores que ya ha acogido partidos de fútbol internacional y que en esta ocasión será escenario de un encuentro oficial de la Liga española, un hecho inédito hasta la fecha. El hecho de jugar lejos del estadio de La Cerámica, privará al Villarreal de su condición de local, algo que ha levantado voces críticas que hablan de «adulteración de la competición». Sin embargo, Javier Tebas defiende que «alterar no está penalizado» porque «ya hemos alterado los calendarios y no ha pasado nada. Adulterar tampoco. Juegan 18 en casa y 18 fuera. El Villarreal, de sus últimos seis partidos contra el Barcelona, ha perdido los seis. La influencia no está en ese nivel».

«No buscamos resultados económicos»

Sobre la compensación económica que reibirán Villarreal y Barcelona por el partido en Miami, Tebas no sólo no fue claro sino que dejó todo en el aire: «Tenemos la manía de monetizar todo». «La NFL no viene a Madrid por el dinero que recauda. Ni la NBA va a Europa por eso. Van porque hacen marca y hacen aficionados. Se consolidan los proyectos a nivel audiovisual. Nosotros en Estados Unidos tenemos muchos aficionados. Sobre todo catalanes», dijo en clara alusión a que el conjunto azulgrana jugará como si fuera local en Miami.

El presidente de LaLiga tampoco especificó el dinero que se puede recaudar del partido en Miami. «Sobre el tema de los clubes, es del promotor de Relevent. No se sabe lo que se va a ingresar en taquilla. Surgirá de la liquidación final. Lo primero está en los aficionados del Villarreal que quieran ir. Insisto, no es proyecto que busquemos resultados económicos», sentenció.

«Yo no hago las batallas con Florentino»

Uno de los equipos más críticos con la celebración del partido en Miami ha sido el Real Madrid, al denunciar que es una adulteración de la competición. «También se distribuían las entradas entre los dos equipos en la Supercopa y las finales se llenan de aficionados del Real Madrid y nadie dice nada», señaló Tebas en clara alusión al equipo blanco. Y siguiendo con el equipo blanco, el presidente de la LaLiga negó tener una lucha con Florentino Pérez: «Yo no hago las batallas con Florentino. Evalúo en lo que yo estoy. Ya he dicho que Florentino nunca pierde, es tenaz y muy duro en su trabajo. Nunca le doy por perdido».

Unas palabras en clara alusión a la reunión de la pasada semana de la European Football Clubes, a la que parece haberse incorporado el Barcelona en detrimento del proyecto de la Superliga. «La Superliga era la crónica de una muerte anunciada», sentenció Tebas antes de reconocer que le alegra que «el Barcelona haya tomado una decisión diferente a la de estar en un proyecto que haría mucho daño al fútbol nacional. Tampoco soy amante de la ECA, pero mejor que esté en la ECA antes que en la Superliga».