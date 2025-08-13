El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kylian Mbappé y Lamine Yamal, dos de las estrellas más rutilantes de la Liga. Manuel Gómez
Liga 2025-26

Lamine Yamal y Kylian Mbappé lideran la nómina de estrellas

El duelo está servido entre la joya de la corona azulgrana y el francés, llamado a abanderar el Real Madrid de los próximos años

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:04

Otro verano más las cifras de inversión de los clubes de la Liga languidecen en comparación con el músculo financiero de la rica Premier League ... inglesa o nuevos focos de atracción económica para el fútbol mundial como Arabia Saudí. El campeonato español, lejos del lujo y la exuberancia de otros tiempos en materia de fichajes, tiene en casa sus nombres más rutilantes, que por otra parte están llamados a heredar históricas rivalidades como la que protagonizaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no hace tanto tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero
  2. 2

    Los expertos vaticinan que las playas de Noja «son parte de la futura expansión de las algas invasoras»
  3. 3

    Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero
  4. 4

    Procesan a un policía local de Santander por acceder a los datos de una víctima de violencia machista
  5. 5

    «Ya no busco ser una estrella, llevo mucho viviendode la música y con eso me siento satisfecho»
  6. 6

    Avanzan las obras de la discoteca de Nueva Montaña
  7. 7

    Cantabria se prepara para un viernes festivo abrasador: 37Âº en Santander y 41Âº en Torrelavega
  8. 8

    Cantabria cierra con éxito la oposición de 2025 y adjudica todas las plazas de maestros
  9. 9

    La nueva imagen del paseo de Gamazo
  10. 10

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Lamine Yamal y Kylian Mbappé lideran la nómina de estrellas

Lamine Yamal y Kylian Mbappé lideran la nómina de estrellas