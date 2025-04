Laporta y Flick, un matrimonio bien avenido

Joan Laporta ya tiene un objetivo entre ceja y ceja para lo que resta de temporada y no es otro que el de atar en ... corto a Hansi Flick. El máximo dirigente azulgrana está encantado con su nuevo técnico, lo ha reiterado en sus múltiples apariciones, y ya trabaja para llevar a cabo una renovación que está bien encaminada. El preparador alemán ve un futuro esplendoroso en la plantilla que tiene entre sus manos y a la cúpula azulgrana no se le ocurre nadie mejor en el planeta fútbol para llevar el timón de la nave. Es, por tanto, un matrimonio bien avenido.

El Barcelona necesitaba un nuevo gurú tras la marcha de Xavi Hernández y lo ha encontrado en la figura de un entrenador del que gusta todo y el presidente habla maravillas. Encaja a la perfección un modelo de juego que ha calado en la afición, encaja también la apuesta por La Masia por encima de todo y encaja también la competitividad que ha inculcado a unos jugadores que, por momentos, padecían miedo escénico.

«Siguiendo las directrices de Flick y con este entusiasmo y talento que ponen los jugadores tenemos opciones, pero una final es a cara o cruz. Tengo que agradecer a todos lo que nos están haciendo disfrutar este año bajo la dirección magistral de un entrenador», afirmó Laporta este miércoles en la Diada de Sant Jordi.

El máximo dirigente azulgrana apeló a la cautela respecto a la final copera del sábado en La Cartuja, ya que «hay que tener los pies en el suelo», pero al mismo tiempo lanzó varios halagos hacia Flick que denotan la buena sintonía que existe entre ambos. No en vano, la renovación del técnico alemán aún no se ha llevado a cabo única y exclusivamente porque el entrenador considera que aún no se ha llegado a esa etapa. Flick no quiere ningún tipo de distracción en una fase de la temporada en la que están en juego la Liga, esa final de Copa ante el Real Madrid y los tres partidos definitivos de la Liga de Campeones si es que el Barça supera al Inter de Milán alcanza la cita decisiva de Múnich.

Pasado este momento decisivo, Flick y Laporta se sentarán y prolongarán un vínculo que todo el barcelonismo espera como agua de mayo. Así lo entiende la entidad azulgrana y también un Flick que ha mostrado pinceladas en más de una ocasión de que ese es su deseo. «Tengo mucha energía y tengo muchas ideas de lo que podemos hacer. No soy un entrenador que quiera firmar un contrato de tres años y asegurar mi futuro, no soy un entrenador así. Me gusta trabajar para el mejor club del mundo y mi mentalidad es ir año a año. Conozco la situación del club y no es fácil. Un año y veremos qué ocurre, paso a paso», afirmó hace apenas dos semanas.

El plan culé

El objetivo que se ha marcado Laporta, no obstante, es firmar una ampliación de dos temporadas, hasta junio de 2027. Esa idea choca, de forma inicial, con el plan anual que Flick tiene en la cabeza, pero serviría para dejar con contrato al alemán incluso cuando el dirigente azulgrana terminara su legislatura. Con esas dos propuestas desarrollarán una negociación que debe concluir con el alemán, al menos, un año más en el banquillo culé.