Análisis Pies de plomo con el eléctrico Joao Félix Joao Felix (C) en el momento de su lesión ante el Getafe. / Afp El debut del luso dejó una jugada extraordinaria pero se fue sustituido del Metropolitano por un calambre entre la admiración de sus compañeros y rivales RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Lunes, 19 agosto 2019, 17:45

No marcó el gol del triunfo, ni tampoco asistió al goleador del encuentro pero fue el nombre más mencionado en el Wanda Metropolitano. Disputó 65 minutos y aunque no remató a puerta ya que apenas tocó la pelota (sólo hizo 16 pases con sus compañeros) completó con éxito los dos regates que intentó y que sucedieron en la misma jugada del minuto 54. En los 13 segundos que duró su slalom, sesenta metros en los que viajó desde su campo hasta el área rival en 11 toques (9 con la derecha y dos con la izquierda), fue capaz de dejar a los aficionados con la boca abierta y sacarles un 'oooooh' cuando tras un caño hizo un regate con elástica ante Faycal y Bruno, instantes después del caño tras media a Arambarri. El central quiso evitar que disparase dentro del área tras perder en carrera con el luso, que protegió la pelota y fue trabado. Penalti.

«Ha sido un espectáculo. Sí que es verdad que ha sido un partido que le han dado bastante y ha sido complicado porque siempre tenía a un rival encima. Ha sido una jugada de un gran jugador de nivel mundial; lo que llegará a ser si sigue así. Es un chaval que tiene un talento increíble y estamos muy contentos de tenerle aquí. Ojalá que haya sido sólo un golpe para que pueda estar el fin de semana que viene»», explicó Álvaro Morata, que no pudo transformar desde los once metros la opción generada por el luso. Le detuvo el penalti David Soria, que tampoco tuvo problemas en reconocer su admiración por el juego del nuevo '7' atlético. «Con lo que ha costado ha demostrado el talento que tiene. Como siga así va a ser una estrella, porque es talento puro y lo demuestra en cada jugada», reconoció el meta del Getafe.

Cuando Cholo Simeone vio que el joven portugués, que llevaba una espinillera izquierda de su época en el Benfica, no podía seguir transmitió su preocupación en el césped aunque luego supo que era una falsa alarma, apenas un calambre en el gemelo izquierdo. «Le hemos tenido que retirar del campo. Joao Félix tiene un calambre pero está bien», explicó antes de detallar su actuación. «El primer partido de Liga no es fácil, complejo. tiene que seguir mejorando. No le ha dejado en el primer tiempo espacios para que pueda aprovechar de su juego. En una acción individual demostró el poderío que tiene y esperemos que a pocos pueda demostrar esa calidad que tiene. Tiene muchas cosas para seguir creciendo, ojalá pueda continuar mejorando partido a partido», dijo antes de negar que le preocupa que pueda recibir muchas faltas por su manera de conducir la pelota.

41 - Las falta cometidas en el @Atleti - @GetafeCF , más que en cualquier otro partido de las cinco grandes ligas de Europa en este arranque de temporada (19 el Atlético y 22 el Getafe). Trabado #AtletiGetafepic.twitter.com/0zpOLSoANE OptaJose (@OptaJose) August 19, 2019

Saúl Ñiguez, uno de los destacados del Atlético, pidió algo de cautela con el joven portugués, que ya en pretemporada marcó cuatro goles. «Joao Félix es un jugador muy joven, con un talento inmenso y lo más importante son sus ganas de aprender. Con 19 años y esa ambición podrá conseguir todo lo que se proponga si sigue trabajando como está haciendo y escuchando será un grandísimo jugador que ya lo es. Hay que darle tiempo. Las cosas caerán por su propio peso», dijo serenando la euforia en torno al fichaje más caro de la historia del club: 126 millones de euros.