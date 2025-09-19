El Espanyol testa las defensas del Madrid

José Manuel Andrés Madrid Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:28 Comenta Compartir

El Real Madrid retoma la senda liguera tras su apurada victoria ante el Marsella en el siempre especial estreno en Champions, y lo hace con un doble reto. Por un lado, pretende estirar su inmaculado inicio de campeonato, con cuatro victorias en otras tantas jornadas, para así preservar un pleno de puntos que siempre llena la vista, al menos en lo numérico, a la espera de las mejores sensaciones. Por otro, tratará de blindar su portería tras dos encuentros encajando a pesar de la sensible ausencia del sancionado Huijsen, que se une a la baja del lesionado Trent Alexander-Arnold, menos problemática en Liga que en Champions al contar con el concurso de Carvajal.

El castigo impuesto al central de origen neerlandés, sostenido a su vez por el Comité de Apelación, ha marcado la antesala de un partido con más miga de la prevista sobre el papel a tenor del gran comienzo de curso del Espanyol. El cuadro periquito ha sido capaz de llegar al Santiago Bernabéu invicto, con 10 de 12 puntos posibles, y en una inesperada tercera posición que convierte el duelo en un imprevisto choque en las alturas de la tabla.

Más allá de la obligada variación en defensa, que parece abrir las puertas del once al hasta ahora inédito en Liga Raúl Asencio, Xabi Alonso debe lidiar con la gestión de Vinicius. Suplente en dos de los cinco partidos oficiales del curso sin mediar molestia alguna, los números parecen discutir el rol de intocable del que venía gozando el brasileño en los últimos cursos, de la mano de Ancelotti. La situación ahora ha cambiado, pues el técnico guipuzcoano apuesta por la competencia entre el '7' y su compatriota Rodrygo, bastante entonado ante el Marsella.

«Para mí hay muchos jugadores importantes en este equipo y Vini es uno de ellos. Necesito que todos rememos en la misma dirección», sigue insistiendo el de Tolosa, que tira de mano izquierda ante la prensa y en el trato al jugador, pero se muestra implacable en su manejo de la plantilla. «Yo lo veo bien. Verlo desde fuera y no estar con él en el día a día es muy diferente. Ayer veías que no era el momento de hablar con él, pero hoy ya estaba más positivo. He hecho algo individual con él, respecto a las finalizaciones, hemos hablado un poquito y mañana ya veremos», añadió en referencia a un jugador que se perfila como titular ante el Espanyol, en otra reválida para tratar de recuperar su mejor nivel y abstraerse del ruido a su alrededor.

Retoques

Todo apunta a la continuidad en el once blanco, con la visita intersemanal al Levante previa al derbi madrileño del Metropolitano el fin de semana siguiente, donde teóricamente se producirán más rotaciones para gestionar los esfuerzos antes del primer gran partido de la campaña. Fran García, Ceballos o Brahim podrían ser los retoques a una alineación inicial bastante más flexible desde la llegada de Xabi Alonso al banquillo madridista.

Con estos mimbres, el preparador vasco dejó claro en la previa del duelo su objetivo principal, que se centra en estirar al máximo los buenos momentos de su equipo en los encuentros. «En los dos últimos partidos hemos hecho primeras partes buenas y luego las segundas han estado condicionadas por las tarjetas. Me gustaría hacer un partido completo, con fases de control más largas», advirtió como propósito de mejora.

Tratará de evitarlo el Espanyol de Manolo González, sorpresa positiva de este primer tramo de Liga que llega a Chamartín con la notable ausencia de Pere Milla, expulsado ante el Mallorca por una desconsideración al árbitro y máximo realizador y referente ofensivo perico hasta ahora, con tres dianas en su haber.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Asencio, Carreras, Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Brahim, Mbappé y Vinicius.

Espanyol: Dmitrovic, El Hilali, Calero, Cabrera, Romero, Dolan, Expósito, Urko, Lozano, Puado y Roberto Fernández.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano).

Hora: 16:15 h. Santiago Bernabéu.

Televisión: Movistar LaLiga.