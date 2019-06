Presentación Rodrygo: «No quiero ser el Neymar del Madrid, quiero ser el Rodrygo del Madrid» Rodrygo besa el escudo del Real Madrid. / Emilio Naranjo (Efe) El prometedor talento brasileño se muestra humilde en su puesta de largo como futbolista del Real Madrid y reclama paciencia dada su juventud ÓSCAR BELLOT Madrid Martes, 18 junio 2019, 14:58

Un año después de que el Real Madrid alcanzase un acuerdo con el Santos para atar a la última joya del fútbol brasileño, Rodrygo Goes tuvo por fin su ansiada puesta de largo como jugador del trece veces rey de Europa. El paulista, que viajó el lunes a la capital española, vivió una ajetreada pero feliz mañana en la que pasó reconocimiento médico y visitó la sala de trofeos de su nuevo equipo para ser posteriormente presentado en el palco de honor del Santiago Bernabéu y pronunciar sus primeras palabras como madridista a todos los efectos bajo la atenta mirada de sus padres y su hermana, que no se quisieron perder un día tan especial. «Agradezco a Dios por todo lo que ha hecho por mi familia y por mí. Gracias presidente por la confianza que has depositado en mi trabajo. Gracias a todos los aficionados por todo el cariño, espero dar muchas alegrías. ¡Hala Madrid!», dijo Rodrygo en una breve intervención en español.

«Los sueños y las ilusiones de nuestras aficionados son nuestra prioridad. Para que la leyenda crezca continuamos trabajando incorporando talentos que sueñan con triunfar con nuestra camiseta», había explicado poco antes Florentino Pérez al darle la bienvenida al brasileño. «Nuestra estrategia es la búsqueda del talento emergente incorporando a jóvenes que quieren marcar una época en el Real Madrid», destacó el presidente de la entidad de Concha Espina, que resaltó que Rodrygo es un futbolista que «ya provoca admiración por su juego en un país donde la admiración por el fútbol es una forma de vida». «Llegas siendo una de las grandes estrellas emergentes del fútbol brasileño», le comentó a su nuevo empleado cuyo crecimiento desde su debut, subrayó, ha sido «espectacular». «Ahora te enfrentas al desafío que tú has elegido», le recordó antes de avisarle. «Aquí te esperan triunfos con sacrificio, con trabajo y con humildad», apuntó el mandatario, que incidió en que «la exigencia máxima» es una de las señas de identidad del Real Madrid. «Ahora te toca a ti hacer realidad los sueños de nuestros aficionados», finalizó.

El paulista aterriza en el Real Madrid con 82 partidos disputados y 17 goles marcados con el Santos, club en el que se formó desde que ingresase en sus categorías inferiores a los 11 años para convertirse en la enésima perla del 'Peixe', cuya fructífera cantera ha alumbrado talentos de la talla de Pelé, Robinho o Neymar. A los dos últimos los tiene como referentes Rodrygo, según confesó en rueda de prensa. «Soy un delantero rápido, me gusta hacer muchos goles, regates. Soy brasileño, muchos brasileños tienen estas características como Robinho, Neymar… Son jugadores con los que me identifico«, reconoció el atacante, que resaltó que llegar al Real Madrid es «la realización de un sueño» y describió el de este martes como el «día más feliz» de su vida.

El consejo de Vinicius

No se mostró preocupado por la pléyade de figuras con las que compartirá vestuario y se mostró humilde cuando se le cuestionó si estaría dispuesto a jugar con el Castilla como hizo Vinicius en sus primeros meses de blanco. «El Madrid siempre va a tener a los mejores jugadores del mundo, siempre voy a tener mucha competencia y estoy a disposición del club para jugar en el Castilla o en el primer equipo», indicó el sudamericano. Admitió que aún no ha hablado con Zidane, pero recordó que el marsellés fue «un gran jugador y hoy es un excelente técnico», por lo que se dijo deseoso de ponerse a su disposición.

Rodrygo, junto a Florentino Pérez durante su presentación. / Óscar del Pozo (Afp)

No le inquieta tampoco el enorme salto que ha dado. «La presión la dan todos los clubes. Aquí es mayor porque es el mejor club del mundo», comentó Rodrygo, que reveló que Vinicius le dio un consejo. «Me ha dicho que tengo que tener paciencia. Soy joven, tengo que tener paciencia y las cosas van a salir de forma natural», señaló el delantero, que aunque recordó que le gusta «jugar por las bandas», se dijo dispuesto a desempeñar el rol que le asigne Zidane.

Se mostró encantado de llegar al fútbol europeo Rodrygo, «impresionado» con la calurosa recepción que le ha tributado el Real Madrid y «preparado» para los retos que tendrá que afrontar. «Puede haber momentos difíciles pero creo que voy a tener muchas alegrías», dijo convencido el brasileño, que recalcó que nunca tuvo «ninguna duda» a la hora de aceptar la propuesta del Real Madrid pese al interés de otros clubes como el Barcelona. «Siempre he sido del Madrid», enfatizó

Citó entre sus ídolos a «Ronaldo, el Fenómeno» y a «Roberto Carlos», aunque es con Neymar con el que se le compara al haberse formado ambos en el Santos. Reconoció su admiración por el astro del París Saint-Germain pero no quiso entrar al trapo cuando se le inquirió si le gustaría compartir vestuario con él. «Neymar es un gran jugador pero está en otro equipo ahora y no puedo hablar sobre Neymar», dijo Rodrygo, que se declaró feliz de compartir equipo con «Hazard, Benzema, poder volver a jugar con Vinicius… todos» y marcó distancias con el ex del Barcelona. «No quiero ser el Neymar del Madrid, quiero ser el Rodrygo del Madrid».

Rápido, hábil y goleador, Rodrygo debutó a los 16 años con el Santos y marcó su primer gol con el 'Peixe' a los 17 años y 15 días, siendo el brasileño más joven en sellar un tanto en la Copa Libertadores. Con contrato hasta 2025, es una de las cinco incorporaciones ya confirmadas para el nuevo proyecto de Zidane junto a Militao, Jovic, Hazard y Mendy. Este último será presentado el miércoles.