Jornada 32 Simeone: «Es difícil salir campeón en el Atlético pero se disfruta mucho más» 01:59 Diego Pablo Simeone, durante un instante del partido ante el Celta El argentino quiso destacar que Oblak «es el mejor portero del mundo, tenemos la fortuna de que elija jugar en el Atlético y que esté con nosotros« RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Sábado, 13 abril 2019, 21:58

Diego Pablo Simeone compareció contento por el triunfo ante el Celta e insistió en los aspectos positivos que dejó la victoria: la actuación de Jan Oblak, al que calificó de mejor guardameta del mundo, y de Antoine Griezmann, que considera no transmite nada que le haga pensar que no seguirá la próxima campaña en el equipo rojiblanco. Lo primero que destacó fue la actuación de Toni Moya y Francisco Javier Montero como pareja de centrales debido a la ausencia de los cuatro experimentados de la primera plantilla: Diego Godín, José María Giménez, Stefan Savic y Lucas Hernández. De hecho, evitó aferrarse a las bajas para justificar la situación actual -«es complicado opinar en lo que no pasó»- y sí destacó que el trabajo hecho en pretemporada sirvió para conseguir el triunfo. «Esperamos mejorar en pretemporada para responder mejor y tener a los jugadores disponibles. Eso permite tener un abanico de jugadores que te dan la posiblidad de jugar partidos diferentes. Resolvimos esta situación con dos chicos, como Moya y Montero. No es fácil jugar con tan poca edad y con un rival con necesidades y contra un delantero como Maxi Gómez. n la pretemporada, los amistosos sirvieron para algo, contra el PSG, Arsenal... Elegí a Moya porque ya habían jugado juntos y lo hicieron bien», destacó antes de hablar de otras novedades en el once como Vitolo, que consideró hizo bien su función.

«Importante es dar el máximo hasta el final y que el equipo se muestre competitivo como siempre»

Simeone reconoció que Oblak fue muy importante para el 2-0 final aunque destacó que no es algo que ya sorprenda. «Es el mejor portero del mundo, tenemos la fortuna de que elija jugar en el Atlético y que esté con nosotros. Ha mejorado mucho y se lo ha ganado. Cuando llegó ya hace años entró en Champions y a partir de su trabajo, esfuerzo y mejora está donde está, es el mejor portero del mundo», dijo sin querer confirmar nada sobre la renovación. «Se informará en el momento oportuno, pero (de confirmarse) parece buena».

Eso sí, negó que el Atlético bajaría mucho de no contar con la dupla Griezmann-Oblak. «Lo mismo que le pasaría al Barça sin Ter Stegen y sin Messi. Lo mismo que le pasaba al Madrid antes sin Cristiano», aunque destacó el encuentro del francés y su «golazo» a balón parado. «Estoy contento porque le gusta mejorar en tiros libres y cuando tiró se veía que iba para dentro», apuntó antes de negar que intuya un verano de rumores sobre el futuro del '7' rojiblanco como la pasada campaña. «Lo repito, es uno de nuestros capitanes, el club ha hecho un esfuerzo enorme para contar con su trabajo, está feliz en Madrid, es un jugador importantísimo para el equipo, no me hace nada pensar que pueda salir».

Escribá: «No estamos satisfechos en ningún sentido» Sin paños calientes. Fran Escribá, entrenador del Celta, se mostró crítico en rueda de prensa tras la derrota por 2-0 en el Wanda Metropolitano. «No estamos satisfechos en ningún sentido, no dimos el nivel que veníamos mostrando en los últimos partidos. Entramos peor que ellos y aunque tuvimos más ocasiones en la primea parte, pero la derrota es justa. Mejoramos, curiosamente en la primera parte que estuvimos peor tuvimos más ocasiones. En general nos crearon poco y las nuestras fueron mejores, pero no estoy satisfecho, La mejoría de la segunda mitad no fue suficiente», consideró ya que en un campo difícil como el del Atlético el rendimiento dado fue escaso. «Aquí la probabilidad de perder es mayor, pero no afrontábamos el partido así. Pensábamos que podíamos hacer mucho más. Sin hacer un partido bueno incluso pudimos sacar algo. Hay que dar mérito a Obak, fue el más destacado de ellos. Sin hacer un buen partido tuvimos grandes ocasiones, pero estuvo brillanteTodos los puntos son importantes y habrá que seguir haciéndose fuertes en casa», vaticinó. En la misma línea de pensar en el siguiente duelo se manifestó el capitán Hugo Mallo. «Sabíamos que veníamos a un campo muy complicado; creo que se nos escapó una buena oportunidad para puntuar ya que tuvimos varias ocasiones -con 0-0 en el marcador- para habernos adelantado. No queda otra que seguir siendo positivos y pensar en ganar la próxima final del sábado contra el Girona en Balaídos con nuestro público volcados a nuestro favor», dijo sin querer aferrarse a la ausencia de Aspas como un factor decisivo para la derrota. «Estuvimos con vida hasta casi el final, cuando una contra de Morata nos mató. Iago es fundamental para nosotros y siempre se nota su falta, pero hoy estuvimos bien plantados sobre el terreno de juego».

Simeone avisó que «hasta el final» su equipo va a luchar la segunda plaza (que da billete para la nueva Supercopa) y dejó una reflexión sobre cómo le gustaría que se recordase esta campaña en la que la final de la Champions League estaba marcado en rojo. «La forma que volvemos a revivir donde parece que estamos muertos. Parece que el barco se va... pero queda la estructura, la fortaleza... La imagen del equipo en Barcelona ante la dificultad de jugar setenta minutos con diez fue muy buena, el equipo respondió de una manera enorme. Eso lo da la cabeza de ellos y no se puede perder el trabajo de estos años y con alguna mejora se seguirá creciendo».

De hecho, quiso tirar de memoria para recordar que ganar el título no es algo habitual en el club por lo que el subcampeonato es algo importante. «El Atlético salió nueve veces en segundo lugar. Competir así no es sencillo. Salimos campeones en el 96. Y luego veintantos años después salimos de nuevo campeones. Es dificil salir campeón en el Atlético pero se disfruta mucho más. Hay que quedar segundo, tercero.... Hay que quedar así para salir campeón, por eso se disfruta el doble que en otros sitios», destacó antes de reconocer que en las últimas semanas habla mucho de la próxima pretemporada. «No me duelen prendas en decir la verdad y no hicimos una buena pretemporada y lo sabemos. Sabemos dónde tenemos situaciones de mejora, no fue sencillo, venían de selecciones, estaba el partido de la Supercopa europea y volveremos donde nos gusta. Lo verán en la próxima pretemporada», avisó.