Szczesny da la razón a Flick

El Barcelona acumuló malas noticias en el Santiago Bernabéu, pero hubo un hombre que salió reforzado. Ese fue Wojciech Szczesny. El meta polaco fue ... titular una vez más por la lesión de Joan García y sostuvo al equipo de Hansi Flick durante muchos minutos gracias a sus intervenciones bajo palos. Sus paradas sirvieron para demostrar que el técnico alemán no se equivocaba priorizando su continuidad durante el pasado verano y también para dar tranquilidad a un Barça que está bien cubierto bajo palos.

Y es que la continuidad de Szczesny estuvo en entredicho durante parte del mercado de fichajes. El Barça contaba en la portería con Joan García, flamante fichaje e inversión del club, con Ter Stegen y también con Iñaki Peña. Pese a ello, Flick decidió recomendar la permanencia de Szczesny y el club culé se lanzó a realizar una serie de operaciones que finalmente no todas cuajaron. Ter Stegen se lesionó e Iñaki Peña hizo las maletas rumbo al Elche. Szczesny se quedó con el puesto de suplente y debía estar preparado para cualquier contratiempo que sucediera con un Joan García que iba a ser intocable.

Ese contratiempo llegó antes de lo esperado en forma de lesión y, desde entonces, Szczesny ha demostrado estar sobradamente preparado. Ha disputado seis partidos contra Real Sociedad, Paris Saint-Germain, Sevilla, Girona, Olympiacos y Real Madrid, y en ninguno de ellos ha desentonado pese a que los azulgranas no atraviesan su mejor momento y pese a que no ha logrado ni una sola vez mantener la portería a cero, un déficit que arrastra todo el equipo de Flick desde que empezó la temporada.

Szczesny llegó con esas buenas sensaciones al clásico y logró mantener al Barça en el partido pese a que el Real Madrid fue netamente superior. Los blancos realizaron diez remates entre palos y en ocho de ellos se toparon con un cancerbero que llegó incluso a detener un penalti a Kylian Mbappé y a solventar dos mano a mano. Su exhibición fue capital para que el Barça llegara con vida a la recta final, pero no sirvió para que los culés rascaran algo positivo del Santiago Bernabéu.

La cuenta atrás

Szczesny ha cumplido como sustituto de Joan García, pero la realidad es que existe una cuenta atrás para que vuelva a su rol como suplente. El ex del Espanyol es una inversión potente del club y, además, su nivel durante los primeros meses de competición había convencido a un Flick que considera que no existe ningún debate en la portería. Joan García fue operado el pasado 27 de septiembre de una rotura en el menisco interno de la rodilla izquierda, pero ya está en la recta final de su recuperación y podría recibir el alta esta misma semana pensando en el compromiso contra el Elche o ya en las citas de la próximas semanas contra el Brujas y el Celta. En cualquier caso, el Barça puede dormir tranquilo estando en manos de Szczesny.