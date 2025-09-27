Xabi Alonso: «No hay excusas, es una derrota que duele»

José Manuel Andrés Madrid Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:08 | Actualizado 19:34h. Comenta Compartir

Xabi Alonso tiró de autocrítica para valorar ante los medios su primer revés serio como entrenador del Real Madrid. Sin paños calientes, asumió la merecida derrota de su equipo en el derbi del Metropolitano, muy dura por los cinco goles del Atlético, pero también quiso extraer la lección para el futuro e incidir en la importancia del proceso. «Estamos en fase de construcción. Hoy es la primera derrota, pero esto sigue y hay que sacar conclusiones que nos puedan servir para el futuro. No hay excusas, es una derrota que duele», comenzó a valorar lo ocurrido en el feudo colchonero.

«Ha sido un mal partido. No hemos entrado bien ni colectiva ni individualmente. Es un daño positivo para el futuro, pero sí que no hemos entrado bien en los duelos, en el balón al espacio. Con balón tampoco hemos encontrado soluciones, no fluía el juego. Un mal partido y derrota merecida», incidió en su valoración el técnico vasco, cariacontecido pero analítico en la valoración del derbi.

Pese al tortazo, Xabi Alonso pretende utilizar la contundente derrota como acicate para profundizar en el desarrollo de su idea futbolística. «No estamos contentos con lo de hoy, pero tampoco queremos olvidar lo que estábamos haciendo bien. Queremos volver al camino corercto. Todavía estamos empezando la Liga y en el proceso hay días duros. Cómo reaccionamos es lo importante. No seríamos inteligentes si no somos capaces de sacar lo positivo dentro del dolor que tenemos hoy», advirtió.

«Por qué nos ha faltado esa intensidad, ese ajuste. Ahora mismo tengo una idea pero hay que analizarlo más. EL equipo no ha competido al nivel que se requiere ante estos rivales», explicó el preparador de Tolosa cuando se le preguntó por la conclusión más preocupante del derbi. «Veía que no estábamos a nuestro mejor nivel y que necesitábamos otro ritmo. Eso es lo que he echado en falta», añadió en este sentido.

«Hemos hablado de que empezábamos un partido nuevo en el descanso. Con el 2-2, sin haber entrado bien, estábamos en el partido, pero luego no hemos estado bien. Hemos cedido demasiado al rival y nos han penalizado porque no merecíamos más», señaló a continuación, sin recurrir en ningún momento al arbitraje como excusa: «Sabemos que es fútbol, que en algún momento pueden caer las derrotas. Vamos a aprender y no hay reproches al arbitraje. Derrota merecida».

«Jude es parte fundamental, estaba entrenando bien. Queríamos jugadores en determinada posición pero no conseguíamos llegar ahí. No hemos sabido ganar el primer ni el segundo duelo para progresar. No olvidaremos esta dura derrota, que nos duele y duele a la afición, pero esto es un proceso. No hemos dado el nivel que queríamos y hay que aprender», concluyó finalmente.