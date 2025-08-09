El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro Morata, disputando un partido con la selección española. Efe
Mercado

Morata, el arte de ser un nómada

Su aterrizaje en el Como supondrá el décimo cambio de aires del delantero español en quince temporadas, dejando a su paso 223 millones entre traspasos y cesiones

Daniel Panero

Sábado, 9 de agosto 2025, 16:31

Álvaro Morata lo ha vuelto a hacer. Acababa de terminar de deshacer las maletas después de llegar a Turquía en el mes de febrero y, ... apenas seis meses después, vuelve a cambiar de aires. Lo hace para enrolarse en las filas del Como de Cesc Fábregas, un equipo que le permitirá regresar a la Serie A, competición en la que más cómodo se ha sentido, estar en un fútbol de alto nivel con la mira puesta en el Mundial de 2026 y ser importante en un proyecto ambicioso como es el de uno de los clubes que más ha crecido en los últimos años en Italia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Prohibido el baño en Berria tras 35 picaduras de medusas en media hora
  2. 2

    Esta tarde comenzará la limpieza de las algas invasoras de las playas de Noja
  3. 3

    Vecinos de Laredo y Colindres se organizan para alegar contra el PSIR de La Pesquera
  4. 4

    Una empresa cántabra de restauración de yates se ofrece a rehabilitar los galeones de Vital Alsar
  5. 5 La Coral de Torrelavega abre con música y emoción las fiestas de La Patrona
  6. 6

    Villalibre, nuevo delantero del Racing
  7. 7

    El tramo de la N-634 en el que murió Pablo Gorostiza no tenía límites de velocidad
  8. 8 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  9. 9

    Siete personas mueren en las playas de Cantabria en lo que va de verano
  10. 10 Consulta el programa completo de las fiestas de la Virgen Grande

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Morata, el arte de ser un nómada

Morata, el arte de ser un nómada