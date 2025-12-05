Donald Trump recibe el premio FIFA de la Paz

Óscar Bellot Madrid Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:02 | Actualizado 19:49h. Comenta Compartir

En el transcurso de una ceremonia organizada a mayor gloria del presidente de Estados Unidos, Gianni Infantino, máximo dirigente del organismo rector del fútbol mundial, hizo entrega a Donald Trump del premio FIFA de la Paz en reconocimiento a sus «excepcionales y extraordinarias acciones en busca de la paz en el mundo».

«Esto es lo que queremos de un líder. Un líder que se preocupa por la gente. Un líder que quiere un mundo y un ambiente de paz. Tiene usted todo el apoyo del mundo del fútbol para hacer de este mundo un mundo mejor», manifestó el presidente de la FIFA durante la controvertida concesión del premio a un mandatario que ha provocado una profunda alteración del ecosistema geopolítico internacional con sus discutidas políticas.

El galardón que recibió en la ceremonia del sorteo del Mundial del próximo año que acogerán Estados Unidos, México y Canadá sirve a Trump a modo de resarcimiento después de que el dirigente republicano se quedase sin el Nobel de la Paz con el que tanto soñaba tras cerrar el acuerdo en Oriente Próximo y alcanzar otra serie de pactos con el fin de poner término a otra serie de conflictos en el mundo.

«Muchas gracias a todos. Es un gran honor. Quiero dar las gracias a mi familia, a mi mujer Melania... Nunca he visto una forma de trabajar tan importante como la que hemos tenido con los líderes de México y Canadá. Pero lo más importante es que el mundo sea un sitio seguro. Gracias a todos, espero que paséis un buen día», señaló Trump, henchido tras colocarse la medalla en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

«Organizar el Mundial aquí es un tributo para la FIFA y para Infantino. Hemos batido récords de entradas vendidas. La relación con México y Canadá, los otros anfitriones, es fantástica. EE UU está en su mejor momento tras los años de Biden. Nadie antes se tomaba en serio a EE UU», apuntó Trump en una gala que, tal y como estaba previsto, le tuvo como principal protagonista. Unas afirmaciones más que discutibles, tras las enormes tiranteces generadas con sus vecinos del norte y del sur desde que regresó a la presidencia el pasado 20 de enero.

Trump llegó a amenazar con convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos, afirmaciones que fueron rápidamente contestadas por el entonces primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y a las que también ha salido al paso el sucesor de este, Mark Carney. Asimismo, le impuso al país de la hoja de arce fuertes aranceles que han golpeado la economía canadiense.

Respecto a México, Trump estableció una guerra arancelaria con el fin de presionar a ese país en materia migratoria y de lucha contra el narcotráfico y hace unas semanas dijo no estar contento con los esfuerzos realizados por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir a los cárteles de la droga. También ha sugerido que dejará expirar el T-MEC, tratado de libre comercio con México y Canadá, y perseguirá un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos más favorable a los intereses de Estados Unidos.

Estrecha relación

Sin embargo, Trump siempre ha mantenido unas estrechas relaciones con Gianni Infantino, que le glorificó reiteradamente este viernes y con el que ya exhibió sintonía durante el Mundial de Clubes celebrado el pasado verano en Estados Unidos, donde el protagonismo de Trump en la ceremonia de clausura ya provocó muchas críticas.