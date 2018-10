Fútbol | Tercera División Una Tercera llena de sorpresas Torina, Albericia y Barreda se han aupado a los primeros puestos y rotado en el liderato mientras Laredo, Cayón y Racing B quedaban algo rezagados JOSÉ COMPOSTIZO Sábado, 6 octubre 2018, 17:20

La Tercera está loca. O al menos ciclotímica. En un cambio de papeles, un par de equipos modestos se han agarrado a lo más alto de la clasificación y lastrado a rivales de mayor presupuesto. A los candidatos a la fase de ascenso, de hecho, a lugares más discretos. Cierto es que se han disputado solo seis jornadas, pero no lo es menos que suponen más de 16% de la competición. De momento el modesto Albericia y el recién ascendido Torina ocupan plazas de ascenso con una sola derrota cada uno. Clubes de modestos presupuestos que en el mejor de los casos superan ligeramente los 40.000 euros compiten de poder a poder con los 'millonarios' (en Segunda B serían modestísimos) Tropezón, Laredo y Cayón, todos ellos con un presupuesto estimado superior a los 100.000 euros (no existen cifras oficiales). Y alguno de ellos capaces de superarlos ampliamente. Hay que tener en cuenta que la Federación Cántabra entrega a cada uno de los veinte equipos de Tercera 33.000 euros, y que algunos de ellos cuentan con importantes subvenciones de sus ayuntamientos y una respetable inyección de sus socios, caso del Tropezón (unos 200.000 euros para todas las categorías) y, en menor medida, del Charles (aproximadamente 160.000, también para todos los equipos) y el Cayón (130.000).

Pero este año un puñado de advenedizos y no tan advenedizos se les han venido arriba. El Albericia se colocó líder en la primera jornada, aunque el Velarde se lo arrebató en la tercera. También el Barreda, regresado a Tercera en 2016, se colocó al frente de la clasificación, aunque los de Alejandro Cayón no conservaron el liderato mucho tiempo y el Escobedo les tomó el relevo para convertirse en el primer equipo de los de siempre, de los que figuraban en los pronósticos, en comandar la Liga. Y dicho sea de paso, de los que manejan un presupuesto ya respetable, aunque algo lejos de los tres o cuatro más ricos, si es que se puede hablar de riqueza en Tercera sin esbozar una sonrisa.

En una zona de cabeza plena de sorpresas, los camargueses son el único convidado esperado. El actual líder y subcampeón de la campaña pasada mantiene prácticamente la misma base de jugadores del año pasado y comienza la Liga tan fuerte -a excepción del 5-0 que le endosó la Cultural, demostrando una vez más lo extraño y sorprendente de esta Liga- como lo hizo en la anterior. Su presidente, José Luis Merino, explica que la continuidad de casi toda la plantilla tiene como objetivo «jugar nuevamente la fase de ascenso, ya que hemos trabajado para componer una plantilla equilibrada y competitiva ante la exigente competencia que se avecina». Merino considera que al salir la Gimnástica de la ecuación, la Tercera será más igualada. «Seguro que este año vamos a ser cuatro o cinco equipos los que luchemos por el título y por supuesto será muy complicado meterse en los play off».

Pero por detrás de los camargueses llegan los aspirantes de nuevo cuño. Que quizá no aguante el ritmo -o sí, quién sabe- pero, ahí están. El segundo en liza, el Barreda, de Alejandro Cayón, constituye una sorpresa... hasta cierto punto. Ya dejó ver el año pasado su buen gusto por el fútbol. Cayón huye de cualquier debate sobre estilos y recuerda que a estas alturas de curso la única prioridad es «coger puntos y confianza». «Puedo compartir que el equipo puede mejorar, sigue siendo fiable defensivamente sin conceder ocasiones al rival y con balón también andamos bien», afirma el técnico. En la eterna pugna entre resultados y estética, el de Barreda toma partido.

«Al final nos van a valorar por los resultados. Nosotros queremos ganar y si podemos, jugar mejor. Es lo que vamos a intentar», explica el entrenador, seguro de los suyos pero apegado a la vez a la realidad. «Haremos buen fútbol seguro», sentencia con voz firme. Sabe que aún es pronto para frotarse las manos. «Esto está comenzando. Hay equipos que se han quedado un poco detrás, pero al final estarán peleando por el liderato», dice en referencia a Laredo, Tropezón, Cayón, Escobedo y Racing B. Para este gran arranque el Barreda se ha basado en un bloque que ha sabido mantener, la buena labor de su técnico, todo un clásico de la Tercera cántabra, y refuerzos como el gimnástico cedido Nacho González, cedido, además de recuperar efectivos muy útiles del Santillana que perdió la categoría el año pasado y la incorporación de Raúl Pereda, del Vimenor.

Todo en un equipo que pelea con la aristocracia desde, en el mejor de los casos, la clase media, con un presupuesto que gracias a la Federación, la aportación del Ayuntamiento de Torrelavega (menor que la del Tropezón y, por supuesto, la Gimnástica) y su patrocinador le permite superar ampliamente esos algo más de 40.000 euros en los que queda en la práctica establecido el mínimo de la categoría. Maneja así un un presupuesto muy modesto, pero ingresos superiores. Aun así, mucho menos que equipos a lo que por ahora deja por detrás.

Otro de los clubes que está dando muchas alegrías a sus aficionados es el Albericia. Su nuevo entrenador, Abraham Pérez, ha hecho del Juan Hormaechea su fortín. Y lo ha conseguido con once futbolistas del año pasado, un puñado de juveniles del Bansander que le están dando un excelente rendimiento en su debut en categoría absoluta y Charly, del Bezana. Todo para completar una competitiva plantilla de 21 futbolistas contando a Zamanillo, que se incorporará previsiblemente esta misma semana tras superar una lesión.

«Sinceramente no esperaba estar tan arriba, pero en la pretemporada ya vimos que el equipo juega muy bien al fútbol. El objetivo es mantener la categoría y tenemos plantilla para cumplirla sin ningún problema», explica con prudencia su presidente, José Manuel Suárez 'Gringo'. Y todo con un presupuesto muy modesto que se basa como ingreso principal en la aportación federativa: «Si siguen ganando nos quedaremos sin dinero», bromea el máximo responsable de un equipo que, como muchos, lo máximo que puede ofrecer es primas por puntos; por victorias o empates.

Pero el título de equipo revelación se lo lleva el recién ascendido Torina, que suma trece de los 18 puntos posibles. Su técnico, Javi Pardo, se muestra satisfecho con la marcha del equipo. «Las sensaciones son positivas y eso es gracias al trabajo del año pasado y la estructura que ya teníamos», apunta y reconoce que «nos han sorprendido gratamente los nuevos, en especial Carlos Gallo, que nos da un plus y que me parece que además nos va a dar mucho con sus goles». El entrenador reconoce que son un club humilde -aunque ha conseguido reunir cerca de 60.000 euros gracias, entre otros factores, al apoyo local- y asegura que van a conseguir su objetivo, «que es la permanencia». Pardo prepara al máximo los partidos. Consigue informes de los rivales a los que estudia al detalle. «Si el calendario me lo permite, voy a ver cómo juega el próximo rival. Si no puedo yo, va otro compañero del cuerpo técnico. No dejo nada al azar».

Con unas cuentas no muy lejanas a las del Albericia, mucho futbolista de la casa y un puñado de refuerzos, se han encaramado a la zona de privilegio para sorpresa de todos. Han mantenido la mayor parte del bloque, recuperado a un clásico como Gallo, que conoce bien la Tercera y es un futbolista desequilibrante para un club como los de Bárcena de Pie de Concha. Como les puede aportar mucho Peter, que regresa a Tercera desde el 'exilio' en categorías inferiores y que tiene mucho que aportar.

Esas son las notas positivas de este arranque liguero. También están esos equipos que no están dando todo lo que se espera de ellos. El actual campeón de la Copa Federación, el Tropezón, es una referencia por su plantilla, pero su brillo no es permanente. Aparece y desaparece a pesar de ser más equilibrado que hace un año y tener uno de los mayores presupuestos de la categoría, si no el mayor (se acerca a los 150.000 euros). Con un plantel experimentado, ha ganado cuatro encuentros y perdido dos, lo que le ha lastrado ligeramente en el arranque liguero.

Su portero, Iván González, se ha fijado un reto histórico. «Vamos a luchar por la Liga hasta el final. Quiero el doblete, además de ascender a Segunda B», sentencia. Reivindica al Trope como «un gran equipo». Estamos prácticamente estamos los mismos del año pasado y el club ha firmado a buenos jugadores que han subido el nivel». Además, tiene una meta autoimpuesta. «El primer objetivo es ganar tres partidos seguidos para recortar la distancia con los primeros clasificados».

El Charles

Por su parte, el Laredo tiene nuevo entrenador, un Raúl Pérez recién regresado a Cantabria tras su experiencia en el Torre Levante, y nuevos efectivos, aspira a ser la referencia en juego y también en resultados. La solidez del Charles se basa en su contundencia arriba, ya que cuenta con uno de los dos máximos goleadores de la categoría, Iván Argos. El de Isla es un ariete con el gol entre ceja y ceja que está cuajando un inicio de curso brillante, con cinco tantos ya en su haber.

Por eso aterrizó en el San Lorenzo en verano y se ha convertido en una de las piezas básicas del Charles. «Nosotros no comenzamos bien. Empatamos los dos primeros encuentros, pero ahora estamos jugando bien», afirma el delantero, optimista. Es otro de los equipos que supera los 100.000 euros y con una masa social fiel. Pero arrancó con timidez; con dos empates. Después solo ha perdido un partido, pero esos traspiés le han lastrado en el arranque liguero. Eso no impide, sin embargo, que siga siendo uno de los candidatos al título.

Cultural de Guarnizo: de golear al Escobedo a verse en descenso La Cultural es por ahora la sorpresa negativa, pero la profundísima renovación de plantilla de los de Guarnizo va dando sus frutos. Ya rompieron los pronósticos en la quinta jornada al golear al Escobedo tras cuatro derrotas consecutivas, pero a la vez son sus únicos tres puntos, porque a la semana siguiente cayeron por 1-2 ante elSámano. Su entrenador, Óscar Carrera, achaca el mal comienzo a la inexperiencia de la plantilla, pero destaca el «compromiso» y «talento».«Sinceramente me siento afortunado de tener los jugadores que tengo», asevera. Además, recalca que han sufrido varias bajas en estos primeros partidos de Liga y que son un equipo prácticamente nuevo. «Iremos creciendo sobre los pequeños errores que hemos cometido», apunta el técnico. El objetivo es «mantener categoría, pero también trataremos de jugar de la misma manera que acabamos el año pasado. Si conseguimos eso, seguirán llegando las victorias. Una cosa trae a la otra», aventura.

Otros dos equipos llamados a luchar por la Liga y que de momento, andan fuera de los puestos de honor son el Cayón y el Racing B que dirige José Gómez. El técnico de Virgen de la Peña acusa la falta de acoplamiento entre sus jugadores tras la profunda remodelación del filial, y más problemas tiene Textil y Siete Villas, algo por debajo de lo esperado.

Para bien o para mal, también hay situaciones más o menos esperadas. Es el caso del Escobedo, por arriba, y del colista, un Naval que ascendió tras no poderse inscribir por deudas el Rayo Cantabria. Su presidente, Juan Carlos García, lamenta las «varias bajas» que han sufrido y la tardanza en reforzar el equipo. «Nos está costando entrar en la categoría porque estamos cometiendo errores».

Al ascender más tarde llegaron con el mercado prácticamente cerrado. «Sólo pudimos hacer tres fichajes y dos ellos aún no han podido debutar; uno por problemas físicos y estamos a la espera del tránsfer del segundo, al ser extranjero», explica. Intentarán fichar algún futbolista más, y entretanto buscarán la permanencia con lo puesto. «Tenemos un entrenador que nos parece un lujo, que va a conseguir sacar esto adelante y pase lo que pase vamos a continuar con él».