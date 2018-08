Fútbol El Tropezón, a semifinales Luis González controla el balón y trata de driblar a Chepe en un lance del partido. / Javier Rosendo Copa Federación El equipo de Geli se muestra muy superior al Sámano en el inicio de la Copa Federación | La reacción del conjunto naranja tras recibir el segundo gol, obra de Jorge, fue insuficiente y acabó cayendo eliminado por el cuadro taniego JOSÉ COMPOSTIZO Cabezón de la Sal Jueves, 9 agosto 2018, 23:04

El Tropezón cumplió este jueves con el guión previsto y dejó en la cuneta al Sámano, en un choque que permite a los taniegos acceder a las semifinales de la Copa Federación. No fue extraño que el conjunto de Tanos se hiciera dueño y señor del partido, aunque los samaniegos no salieron con miedo ni mucho menos al césped del Juan María Pares. La prueba de que los hombres de Joseba Saralegui no llegaban de fiesta llegó en el minuto 4, tras una acción a balón parado, la única arma que se le permitía utilizar por entonces a los naranjas.

Y es que el encuentro comenzó con un ritmo muy alto y el dominio correspondía a los de Tanos. En los diez primeros minutos del encuentro, los de Geli tuvieron tres claras ocasiones para haberse adelantado en el marcador. En la primera, un pase de Álex al segundo palo lo cabeceó en parábola Miki. El esférico se marchó rozando el poste. A continuación, Fresno le puso un balón a Jorge que le dejó solo ante el meta Del Río, pero el remate del delantero salió fuera. No tardaron ni tan siquiera un minuto los torrelaveguenses en generar una nueva ocasión. De nuevo a cargo de Miki, tras una rápida puesta en juego, pero nuevamente el lanzamiento del atacante se marchó junto a la cepa del poste.

2 Tropezón Rubén Lavín, Zorrilla, Alex, Chamorro, Rafa, Luis González, Luis Gómez, Víctor (Víctor), Jorge (Bustillo), Fresno, Miki (Mario). 1 Sámano Del Río, Lanqui, Igor (Zorrilla), Ibón, Gonzalo, Iker, Garmendia (Barrasa), Iriarte, Chepe, Nahuel (Ayarza), Gorka. Goles: 1-0 m.20, Fresno, 2-0 m.46, Jorge, 2-1 m.66, Zorrilla. Árbitro: Grande Conde. Amonestó por parte local a Zorrilla, Chamorro y Jorge. Por parte visitante a Lanqui, Igor, Nahuel e Ibón Incidencias: Municipal Juan María Parés de Cabezón. 200 espectadores.

Tras el acoso inicial las fuerzas se nivelaron y el equipo de Geli intentaba encontrar espacios en la tupida línea de contención de los naranjas. Por su parte, los hombres de Saralegui tenían claros problemas para armar su juego, para gestionar los momentos de posesión de balón. Tan solo centros sobre el área, pero sin remates. Solamente Nahuel intentaba sacar al Sámano de su importante atasco.

La calidad de los hombres del conjunto que dirige Geli se hizo notar y no tardaron nada más que veinte minutos en hacerle sangre a su adversario que, de de la manera que estaba jugando, no iba a aguantar mucho tiempo por mucho empeño que le pusiera. Una combinación entre Jorge y Fresno terminó con el balón en los pies del taniego, quien no perdonó con un tiro que se le complicó a un Del Río que veía cómo su equipo recibía el primero la tarde. Rafa y Luis Gómez estuvieron acto seguido a punto de dejar el partido visto para sentencia, pero el disparo del defensa lo envió un jugador del Sámano a córner. La segunda ocasión fue una jugada casi calcada y de nuevo Lanqui, al intentar despejar, estuvo a punto de introducir el balón en su propia portería.

La capacidad de reacción del Sámano fue nula y a un minuto para el descanso, cuando los de Geli habían tenido un par de ocasiones muy claras, apareció un centro de Gorka que se paseó por delante de la portería de Rubén Lavín, pero no encontró rematador. Al descanso se llegó con un Tropezón volcado sobre la portería de un rival que, entonces sí, no quería marcharse ya derrotado al descanso y apostó por replegarse para evitar una sentencia más prematura de lo esperado.

El Sámano puso gallardía e ímpetu, pero nunca demostró recursos de cierto nivel como para inquietar a los futbolistas amarillos, quienes supieron madurar mejor el partido, bien porque el equipo está bien físicamente en estos compases iniciales de la temporada o porque se trataba de un rival al que le falta aún mucho rodaje.

El paso por los vestuarios no frenó a los jugadores del conjunto de Geli, ya que el debutante Jorge, de cabeza, aprovechó un perfecto centro de Fresno para poner el dos a cero en el marcador cuando tan solo se llevaba un minuto del segundo tiempo. Sin embargo, de forma curiosa, los mejores minutos del Sámano llegaron después de recibir el segundo gol. Tanto es así que el minuto sesenta y seis redujo distancias en el marcador por medio de Zorrilla. Un lanzamiento de falta a cargo de Barrasa al segundo palo lo cabeceó el recién entrado en el terreno de juego al fondo de las mallas de la meta defendida por Rubén Lavín.

A renglón seguido, Fresno sacó a relucir otra de sus especialidades con un lanzamiento de falta que se estrelló en la escuadra de Del Río. De ahí hasta el pitido final no se produjo nada más reseñable, tan solo la emoción por lo apretado del marcador, de hecho, Geli decidió retirar del campo a Víctor, Jorge y Miki para tenerles en perfectas condiciones para el próximo miércoles, en el partido de semifinales.