Materiales para la construcción de la nueva grada supletoria. Carlos Liaño

El Sámano tendrá una nueva grada supletoria a la espera de las definitivas

El club ha anunciado que el Ayuntamiento de Castro Urdiales construirá en una segunda fase una platea permanente que alojará además seis vestuarios, gimnasio, oficina y bar

José Compostizo

José Compostizo

Castro Urdiales

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

El Sámano contará con una nueva grada supletoria en El Vallegón, que permitirá ampliar en 114 asientos la capacidad del estadio, cuyo aforo se cifra ... ahora en alrededor de mil espectadores, pero con una sola y pequeña platea que no alcanza el centenar de localidades. En consecuencia, con esta ampliación provisional y a la espera de que se lleven a cabo las comprometidas obras de reforma del campo castreño, los asientos disponibles serán aproximadamente 200.

