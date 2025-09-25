El Sámano tendrá una nueva grada supletoria a la espera de las definitivas
El club ha anunciado que el Ayuntamiento de Castro Urdiales construirá en una segunda fase una platea permanente que alojará además seis vestuarios, gimnasio, oficina y bar
Castro Urdiales
Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00
El Sámano contará con una nueva grada supletoria en El Vallegón, que permitirá ampliar en 114 asientos la capacidad del estadio, cuyo aforo se cifra ... ahora en alrededor de mil espectadores, pero con una sola y pequeña platea que no alcanza el centenar de localidades. En consecuencia, con esta ampliación provisional y a la espera de que se lleven a cabo las comprometidas obras de reforma del campo castreño, los asientos disponibles serán aproximadamente 200.
Las obras han comenzado esta semana y se espera que esté concluidas en unos días, y el objetivo del Ayuntamiento de Castro Urdiales y del club que la nueva infraestructura, de 16 metros de longitud y que se instalará frente a la grada ya existente, pueda entrar en servicio incluso este mismo sábado, cuando el Sámano recibe a las 18.00 horas al Sarriana. Sin embargo, diversos factores, entre ellos las condiciones meteorológicas, pueden impedir que se cumpla este plazo. En ese caso, estarían ya operativas para el siguiente compromiso en El Vallegón, cuando el domingo 5 de octubre visite Sámano el Salamanca UDS.
Por su propia naturaleza y por las conversaciones que ha mantenido con el Consistorio, el Sámano ha informado que el nuevo graderío será provisional, dado que está en proyecto la segunda fase de El Vallegón, en la que está programado construir una nueva tribuna, esta ya permamente, que aloje además seis vestuarios, un gimnasio, una oficina para el club y un bar.
Sin embargo, en tanto se cumple este compromiso, se ha instalado el nuevo graderío para facilitar la afluencia de público en una temporada en la que el club ha debutado en Segunda RFEF, cuarta categoría del fútbol español, con las consiguientes ventajas para el equipo en cuanto a apoyo deportivo y recaudación en un contexto en el que los naranjas tienen como único y gran objetivo de la temporada una permanencia que ya de por sí supone un reto. Por el momento, han sumado un punto en las tres primeras jornadas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.