Una atípica Segunda RFEF en Cantabria

Noventa equipos y solo dos representantes cántabros. Si se tiene en cuenta que uno es el filial del Racing y que el campeonato de Tercera ... RFEF garantiza el ascenso automático no es un buen balance para el fútbol montañés. Pero es lo que hay. Mientras Gimnástica, Cayón, Laredo, Escobedo y Tropezón se miden en Tercera RFEF, Rayo Cantabria y Sámano son los únicos cántabros en la cuarta categoría nacional. Ambos debutan hoy.

La temporada pasada el filial se quedó a cuatro puntos de poder entrar en la fase de ascenso y pese a que el objetivo es el formativo, aspira a disputar el play off con Ezequiel Loza, ya muy adaptado al estilo que JAL imprime al Racing, un año más en el banquillo. El Sámano certificó con su ascenso una sorprendente y magnífica campaña en Tercera para debutar en la cuarta categoría del fútbol español y su meta es la permanencia.

Loza cuenta en esta nueva temporada con una plantilla bastante renovada, como es habitual gracias a las promociones desde el juvenil, y algunos futbolistas que en estas primeras semanas han viajado de forma más o menos habitual con el primer equipo. En cuanto a las bajas, Marco Carrascal, que ya había debutado con el primer equipo. La suya es una de las bajas más significativas junto a la de Dani González, que también llego a tener algún minuto con los profesionales. También han dejado el equipo Entrecanales, Gomeza, Quicala, Ángel Pérez, Íñigo López, Néstor, Mario Fuente y Nakai.

Para su primera temporada un paso por encima de la Tercera RFEF en sus 47 años de historia, el Sámano h encomendado su proyecto al técnico vasco Jon Ander Lambea, que tendrá ante sí el reto de pelear por una permanencia más que complicada para uno de los clubes más humildes, sino el que más, de toda la Segunda RFEF.

Para ello, los Lobos han renovado a ocho jugadores (Xavi, Luis Gómez, Acarregui, Berzosa, Jon López, Abad, Gilete y Masach) e incorporado a Castillo, Quintela, Oleaga, Diego Marta, Jáuregui, Lambea, Alexander, Lomas, Pedro Méndez, César Junior, Izan Coca, Unai Veiga, Ibáñez y Rasines.

Encuadrados en el Grupo 1 de los cinco que componen la categoría Rayo y Sámano se enfrentarán a clubes gallegos (Bergantiños, Coruxo, Fabril, Ourense y Sarriana), asturianos (Lealtad, Marino de Luanco, Vetusta y Langreo), castellanos (Burgos B, Gimnástica Segoviana, Numancia, Valladolid Promesas y Ávila) y leoneses (Salamanca UDS y Astorga (León).

El campeón ascenderá directamente a la Primera RFEF y del segundo al quinto jugarán los play off de ascenso, ese al que mira de reojo el Rayo. Descienden los cinco últimos y el inmediatamente anterior debe jugar una eliminatoria por la permanencia. Son los puestos que el Sámano busca evitar en una tarea nada sencilla.

Una corta competición regular de 18 equipos que se prolongará hasta el 3 de mayo ve hoy el debut de los dos equipos cántabros. El Rayo Cantabria, este mediodía en los rebautizados como Campos de Sport de El Astillero frente al Marino de Luanco. El Sámano, a las seis de la tarde frente a la Gimnástica Segoviana. Una semana más tendrán que esperar los castreños para ver a los suyos debutar en casa en la cuarta categoría nacional. Será el sábado a las 17.00 horas ante el Vetusta.