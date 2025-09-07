El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ezequiel Loza volverá aentrenar al Rayo Cantabria. RRC

Una atípica Segunda RFEF en Cantabria

Arranque ·

Rayo y Sámano, que debutan hoy, son los representantes montañeses en la cuarta categoría, mientras que Gimnástica, Cayón, Laredo, Tropezón y Escobedo pugnan en Tercera

José Compostizo

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

Noventa equipos y solo dos representantes cántabros. Si se tiene en cuenta que uno es el filial del Racing y que el campeonato de Tercera ... RFEF garantiza el ascenso automático no es un buen balance para el fútbol montañés. Pero es lo que hay. Mientras Gimnástica, Cayón, Laredo, Escobedo y Tropezón se miden en Tercera RFEF, Rayo Cantabria y Sámano son los únicos cántabros en la cuarta categoría nacional. Ambos debutan hoy.

