El Cayón logra un valioso empate en Socuéllamos

El Cayón consiguió un esperanzador empate a un gol en su visita de ayer al Socuéllamos, un resultado que deja a la escuadra aurinegra con perspectivas muy favorables para lograr al ansiado ascenso a la Segunda RFEF. La final se resolverá en el partido de vuelta del próximo domingo, a las 12.00 horas, en el Fernando Astobiza.

La hora de la verdad había llegado. La final de los playoff de ascenso a Segunda Federación empezaba para el Socuéllamos y el Cayón en el Paquito Giménez. La eliminatoria no empezó bien para el cuadro de Luis Fernández. Durante los primeros minutos el encuentro estuvo controlado por los locales, pero en el minuto 22 un desajuste defensivo aurinegro lo aprovechó Samu para marcar el primer gol tras un perfecto pase de Serrano.

El conjunto de Sarón quiso reponerse después del jarro de agua fría que supuso ese primer gol. La cosa no estaba siendo fácil para los de Sarón, que se encontraban perdidos sobre el césped. El Socuéllamos ejercía bien la presión y no dejaba que el rival pudiera mover la pelota con efectividad. Pero los de Luis Fernández no se amilanaban y los aurinegros con un disparo de Riki puso el «uy» en la grada, pero el balón se marchó rozando el larguero.

No pudo comenzar mejor el segundo tiempo para el Cayón, ya que a los seis minutos Chus Laredo, de cabeza, tras un centro desde la banda derecha a cargo de Cagigas puso el empate en el marcador.

Los castellano-manchegos intentaron desnivelar el marcador por medio de Marcos con un lanzamiento desde el borde del área, pero Paisa en un alarde de reflejos desvió el balón.