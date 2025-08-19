El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alineación del Sámano en uno de sus amistosos de este verano. UDS
Fútbol | Segunda RFEF

El orgullo de un modesto entre los modestos

El Sámano afronta con ilusión, once fichajes y 250 socios su nueva categoría

José Compostizo

José Compostizo

Sámano

Martes, 19 de agosto 2025, 13:55

La ilusión puede más que el miedo en el Sámano, que con 47 años de historia debuta en Segunda RFEF. El salto ha acelerado el ... cambio generacional con once incorporaciones para aspirar a la permanencia, pero consciente de la dificultad. «Vamos a pasar apuros porque es un salto bastante importante, pero espero que lo logremos», resume su presidente, Joseba Fernández.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En La Vega: «Está siendo gordísima, al otro lado está todo chamuscado»
  2. 2 Torrelavega se rinde a Bustamante en una noche mágica
  3. 3

    Los vecinos de Vega de Liébana: «Si digo lo que pienso, me meten en la cárcel»
  4. 4 Seis heridos en el accidente múltiple de la S-10 a la altura del túnel de Astillero
  5. 5 Liébana lucha por retener el turismo
  6. 6

    Tres ayuntamientos cántabros acumulan 173 denuncias por acampada ilegal de autocaravanas
  7. 7

    Nueva protesta vecinal contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  8. 8

    Potes recupera el brío del verano
  9. 9 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  10. 10

    Desaparecen de Ciriego las flores en memoria de Rapún, el último gran amor de Lorca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El orgullo de un modesto entre los modestos

El orgullo de un modesto entre los modestos