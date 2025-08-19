El orgullo de un modesto entre los modestos

La ilusión puede más que el miedo en el Sámano, que con 47 años de historia debuta en Segunda RFEF. El salto ha acelerado el ... cambio generacional con once incorporaciones para aspirar a la permanencia, pero consciente de la dificultad. «Vamos a pasar apuros porque es un salto bastante importante, pero espero que lo logremos», resume su presidente, Joseba Fernández.

En las últimas semanas de preparación y tras seis encuentros amistosos de pretemporada antes de que el primer fin de semana de septiembre debute en la categoría en Segovia, el equipo se ha encomendado en el banquillo a Jon Ander Lambea. «Por presupuesto y por ser un recién ascendido el objetivo debe ser mantener la categoría», reconoce. Los Lobos han renovado a ocho futbolistas intentando mantener lo más destacados del año pasado «y traer jugadores de mucha calidad que nos aporten ese puntito extra de calidad que necesitamos uniendo juventud y experiencia».

Hodei Oleaga, Ander Castillo, Julen Quíntela, Diego Marta, Xabier Jáuregui, Ander Lambea, Deiby Alexander, Izan Coca, Cesar Junior, Pablo Lomas y Pedro Méndez son las caras nuevas que han llegado a un equipo en el que las renovaciones son casi tantas como las altas. «El objetivo es mantenerse. Tenemos la ilusión de hacerlo bien», apunta Méndez, procedente del Burgos Promesas. «Tengo ganas de que llegue el primer partido, ya que para mí es un reto volver a jugar en esta categoría», apunta el delantero de El Astillero. Junto a él estará un clásico de los naranjas que suma ya quince temporadas en Sámano: David Aguirre 'Xavi': «Puedo aportar sacrificio; soy un jugador comprometido con el equipo y conmigo, y espero estar para dar apoyos y soluciones».

«Estamos deseando que llegue el primer día, para casi todos será una nueva categoría. Hay que olvidar lo bueno y lo malo del curso pasado, porque ni el que gana la Champions puede estar siempre viviendo de eso. Debemos aclarar las ideas y empezar de cero», apunta el centrocampista, que también vistió los colores del Charles.

«Hace un mes no pensaba que íbamos a poder tener un equipo tan competitivo por las dificultades económicas –reconoce Lambea–, pero el club y el presidente han hecho un gran esfuerzo» para confeccionar una plantilla «ilusionante». «Tenemos potencial para competir en cualquier campo», reivindica el técnico de un equipo que cuenta con ilustres del fútbol modesto cántabro como Diego Marta y Acarregui. «Estamos en un proceso de construcción, damos pasos seguros y crecemos cada día», añade sin dejar de repetir que el reto por potencial económico y deportivo debe ser la permanencia.

De hecho, Sámano es con menos de 3.000 habitantes (aunque pertenece a Castro Urdiales, tercera ciudad de Cantabria) una de las localidades más pequeñas con equipo en Segunda RFEF. A su entrenador no le preocupa.«Estamos trabajando muy bien durante la pretemporada», reivindica pese a reconocer las «limitaciones respecto a otros clubes».

Con alrededor de 250 socios y en plena campaña para tratar de captar más, un campo que, contando las localidades de pie, puede albergar hasta un millar de personas y aproximadamente 350.000 euros de presupuesto, el Sámano ya avista una temporada que será, en cualquier caso, histórica para él.