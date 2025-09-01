El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fabián Ruiz, durante un partido de la selección española. EP
Mundial 2026

Fabián causa baja con la selección

El centrocampista del PSG, uno de los fijos de Luis de la Fuente, abandona la concentración por molestias musculares y no estará ante Bulgaria ni frente a Turquía

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:28

Nuevo contratiempo para Luis de la Fuente de cara a los dos primeros compromisos de la selección española camino del Mundial de 2026. Fabián Ruiz, un fijo en los onces del preparador riojano, causa baja en la concentración de La Roja y no estará disponible de cara al partido del jueves frente a Bulgaria en Sofía ni para el encuentro del domingo contra Turquía en Konya.

El centrocampista andaluz del PSG llegó este lunes a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas arrastrando molestias musculares y, tras las pertinentes pruebas que le realizaron los servicios médicos de la selección española, se tomó la decisión de que abandonase la concentración.

Se trata del segundo de los futbolistas convocados por De la Fuente el pasado viernes que no podrá participar en los dos choques con los que la vigente campeona de Europa abrirá su carrera hacia la Copa del Mundo que se disputará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México a causa de problemas físicos.

El pasado sábado fue Gavi quien tuvo que bajarse del tren de La Roja debido a un percance en la rodilla derecha que también le impidió participar en el partido que disputó el Barça un día después en Vallecas. Para sustituir al centrocampista sevillano, De la Fuente llamó a Aleix García, centrocampista del Bayer Leverkusen que ya había figurado en varias convocatorias de la selección. Ahora es Fabián Ruiz quien se verá obligado a seguir por televisión los pleitos que medirán a España con Bulgaria y Turquía.

