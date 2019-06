Clasificatorio Euro 2020 Gayà, otro puñal indiscutible por banda El lateral del Valencia es el único de los defensas que no ha fallado en ninguna convocatoria de Luis Enrique y es el sexto jugador que más minutos acumula en la nueva etapa RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Lunes, 10 junio 2019, 06:43

Luis Enrique ha demostrado desde que llegó al cargo que tiene pocos fijos. Varios de ellos son en la retaguardia: los tres porteros, el capitán Sergio Ramos, Dani Carvajal que sólo ha faltado por lesión... y José Luis Gayà. Uno de los puestos que más debate generó a su llegada fue el de lateral izquierdo, ya que apostó por Gayà y Marcos Alonso en detrimento de Jordi Alba en las dos primeras listas. Concedió un partido a cada uno de ellos, siendo los dos de Inglaterra para el lateral del Chelsea que quedó muy marcado por el 2-3 del Villamarín. De hecho, fue sustituido por Jordi Alba -que desde noviembre no ha faltado- e incluso apareció Juan Bernat en marzo. El valencianista siguió con su media, siendo titular al menos un partido, hasta convertirse en el defensa con más minutos de la 'era Luis Enrique'. «Nos encantaría que él estuviera aquí con nosotros. Pero ahora está Robert y lo hace a la perfección. Tiene las ideas muy claras como las tenía Luis Enrique», explicó minutos después de que el técnico hubiese destacado que, como Jesús Navas, había sido decisivo con sus llegadas.

En Torshvan completó su gran partido con un gol, el primero con la absoluta. «Medio gol del tanto que he metido es de Asensio, me ha dado un pase increíble. Luego yo la pico por arriba», apuntó con su habitual humildad antes de recordar que en el fondo tiene alma de ariete. Es verdad que de pequeño era delantero pero poco a poco, en cadetes, me fueron retrasando primero a la banda y luego ya al lateral. Claro que me gustaba marcar goles, al principio lo echas de menos, pero como siempre me ha gustado subir tenía opciones también de marcar y asistir».

Imagen del 1-4 español en Islas Feroe / REUTERS

Y es que en la final de Copa del Rey ya participó de manera decisiva en el triunfo con un pase de gol a Kevin Gameiro. «Ha sido un año redondo, a todos los niveles, personal tanto con el Valencia como con la selección. Es un orgullo estar aquí, quiere decir que en el club se están haciendo las cosas bien. Ojalá sean muchas más las veces que vengo», deseó.

Gayà destacó que, pese a la inactividad, el equipo hizo «un gran partido con el punto negativo del balón parado. Lo importante era la victoria, sabíamos que iba a ser un partido difícil por el campo, con unas condiciones particulares, y porque se iban a encerrar. Sabíamos que en cualquier jugada se podían meter en el partido. Lo complicado era el balón parado, Lo habíamos hablado y justo nos marcaron en un córner. Esa era la mayor dificultad pero fuimos sido superiores en muchos aspectos. El equipo ha salido enchufado y hemos marcado cuatro. Es para irse contentos», insistió antes de avisar de la importancia del duelo en el Santiago Bernabéu, en el que cederá su puesto a Jordi Alba. «Ahora hay que rematar la faena ante Suecia. Es, a priori, el rival más difícil que tenemos», aventuró sobre el cuadro escadinavo, segundo de grupo con 7 puntos ya que tras ganar en la primera jornada 2-1 a Rumanía, empató en Noruega (3-3) y goleó el viernes a Malta (3-0).