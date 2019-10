Eurocopa 2020 | Clasificación Las incógnitas de la España más barata El seleccionador españo, Robert Moreno, con rostro muy serio. / Afp A ocho meses de la Eurocopa, Robert Moreno tiene claro el plan pero no sus ejecutores, y la sensación es de indefinición y vulnerabilidad IGNACIO TYLKO Estocolmo Miércoles, 16 octubre 2019, 12:45

«Es estupendo estar ya clasificados a falta de dos partidos para la Eurocopa porque libera muchas dudas y tensiones y nos permite trabajar desde una situación más cómoda, pero sin bajar el nivel porque es importante acabar entre los seis mejores primeros para ser cabezas de serie». Esta reflexión del seleccionador Robert Moreno, realizada tras el agónico empate ante Suecia en Solna gracias a la aparición fugaz y exitosa de Rodrigo el del Valencia, refleja el sentir de una selección española criticada, con flojera y un carrusel de cambios que generan cierta inquietud, indefinición e inconsistencia.

A falta de ocho meses para el Europeo de las 12 sedes, Moreno sabe a lo que quiere jugar pero no tiene definidos a los hombres para ejecutar ese plan basado en largas posesiones y presión alta tras pérdida. Le quedan para experimentar dos choques oficiales de trámite frente a Malta, en Cádiz, y Rumanía, en el Wanda Metropolitano, en la próxima ventana de noviembre, y dos amistosos.

El proceso iniciado por Luis Enrique hace más de un año evoluciona pero siembra incógnitas que se multiplican. Dudas más allá de si el dibujo debe ser el clásico 4-3-3, el 4-4-2 con rombo visto ante Suecia, un doble pivote para dar más consistencia, al que ya recurrió Vicente del Bosque entre 2009 y 2014 tras un pésimo partido en Macedonia solo con Busquets, a partir de entonces acompañado por Xabi Alonso, un ariete clásico o un falso nueve con el que La Roja maravilló antaño.

En esa catarsis que emprendieron Luis Enrique y Robert Moreno tras la decadencia de la selección entre los Mundiales de Brasil y Rusia, por España han pasado ya 49 futbolistas, entre ellos los debutantesFabián Ruiz, Pablo Sarabia, Unai Núñez, cuyo paso se antoja fugaz, y en Solna Gerard Moreno. Demasiadas pruebas que, más allá de Sergio Ramos y Fabián, no dejan a ningún titular fijo a día de hoy. Ni siquiera Busquets, por más que su entrenador le defienda en público e insista en que hay que analizarle en su contexto y que no le ve por debajo de su nivel. Rodrigo Hernández, titular ante los suecos, pisa fuerte y su crecimiento con Pep Guardiola en el Manchester City es exponencial.

No hay once tipo

Moreno presume de disponer del elenco más completo de Europa, con bastantes jugadores para elegir en todas las demarcaciones, pero asume que eso no quiere decir que sea la selección más poderosa. Esta España huérfana de grandes figuras es la más barata que se recuerda. La meritocracia condiciona las convocatorias por encima del palmarés, pero al final el cambio no se comprende si la defensa titular, a día de hoy, sería la formada por , la más vieja seguro de la Eurocopa con una media de 32,5 años. Los tres primeros ya estuvieron en el Mundial de Sudáfrica y Jordi Alba completó la trilogía dorada.

Tanto cambio fomenta la competencia, tal y como proclama el seleccionador, pero los estudiosos del deporte rey siempre han manifestado que los equipos campeones se forjan con un once tipo que el gran público recita de memoria. España no lo tiene, ni siquiera una columna vertebral. No está claro ni el portero titular, ni el mediocentro, aunque aún se confía en Busquets, ni el '9'. El técnico ha empleado onces muy distintos en los últimos partidos y la sensación es de fragilidad.

Sin contundencia en las áreas

En estos dos últimos partidos se ha puesto de manifesto, además, la tradicional falta de pegada de España. En Oslo fue Saúl el único capaz de abrir la lata, con bastante fortuna porque el portero rival colaboró, y solo el tanto en el descuento de Rodrigo batió a la férrea Suecia. Se generaron muchas ocasiones pero faltó el remate final. Ocasiones como la de Thiago, que intentó un lujo absurdo cuando apenas tenía que empujarla, no se pueden errar en una gran cita. Jugadores como Rodri el del City reconocen que a veces no hay que abusar del juego horizontal, sino ser más incisivos y verticales.

David de Gea, incluso lesionado desde mediada la primera mitad, fue el mejor de España en Estocolmo con diferencia. Una gran noticia poder recuperar al portero del Manchester United, sin fortuna en La Roja, pero un signo de vulnerabilidad en defensa. Si con Gerard Piqué se poseía una de las mejores parejas de centrales del mundo, ahora se busca desesperadamente una pareja estable para el sevillano. Hasta ocho compañeros diferentes de concentración ha tenido el capitán en el último período y parece que Albiol, mayor que él, es el más consolidado.

Asegura el técnico que en cada concentración va perfilando su lista de 23 para la Eurocopa, ya que hay jugadores que le sorprenden por su alto nivel o porque al verles 'in situ' no dan la talla exigible, pero ya es hora de ir decidiéndose. Jóvenes como Reguilón o Pau Torres están a un gran nivel en el Sevilla y el Villarreal y han sido premiados en esta última convocatoria, pero no han dispuesto de minutos. Moreno y su equipo, amantes de la alta tecnología, se citan en el viejo diván.