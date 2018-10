Selección Un Salgado 2.0 bien conocido por Luis Enrique Jonny Otto, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. / R. E. El seleccionador valora la polivalencia del defensa gallego cedido por el Atlético al Wolverhampton RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 10 octubre 2018, 08:05

El pasado jueves, cuando Luis Enrique anunció la lista, le cuestionaron por una supuesta ausencia de laterales diestros, pese a la presencia de César Azpilicueta y Jonny Otto. El asturiano conoce de primera mano a Jonny Otto desde que coincidiera con él en el Celta en 2013. «Me hizo gracia cuando dijeron que no venían laterales diestros: yo estoy jugando en la izquierda pero soy diestro y Azpilicueta lleva todo el año jugando de lateral derecho. Tanto con Luis Enrique como con el resto de entrenadores he jugado de lateral derecho. Con él también lo hice de central y con el resto del cuerpo técnico que estuvo en el Celta lo hice en los dos lados. Ahora sé que me trae de lateral derecho y haré lo que pida e incluso más para ayudar al equipo e incluso más», recordó el gallego. «De chaval me fijaba en Ronaldinho, que era un ídolo para mí. Y también en Xavi. Luego cuando ves que puedes llegar mi referente en esa posición era Míchel Salgado. Un jugador de la casa, hecho en el Celta y que triunfaba en el Madrid y Barcelona», explica.

Luis Enrique usó a Jonny (que ya había debutado con el primer equipo en la temporada anterior jugando 19 partidos de Liga) en 26 encuentros ligueros, dos de Copa y fue elegido por su afición como mejor defensa (por delante de otros futbolistas más contrastados como el capitán Hugo Mallo o Fontás). Jonny está a punto de completar todo el trayecto en la selección con la absoluta, ya que ha participado con la sub-19, sub-20 (fue al Mundial de la categoría en Turquía) y sub-21 e incluso fue llamado por Vicente del Bosque para la preparación de la Eurocopa de 2016, sin llegar a poder acudir «por unos problemas personales». Ahora, dos años después ha llegado su momento.