El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mikel Merino celebra el tercero de lo goles que marcó el domingo ante Turquía. Murad Sezer (Reuters)
Análisis

El centro del campo de España toma la delantera

Sin un nueve clásico, la aportación de los jugadores que llegan desde segunda línea mantiene el formidable caudal ofensivo de una selección que provoca pánico a nueve meses del Mundial

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:11

Deslumbrante en todos los sentidos hasta el punto de sorprender incluso a su arquitecto, un Luis de la Fuente cuyos méritos hay que aplaudir sin ... ambages, la selección española navega viento en popa a toda vela camino de un Mundial en el que partirá como favorita. Cierto es que queda casi un año para esa infladísima Copa del Mundo con 48 participantes, habrá vaivenes anímicos de por medio, inevitables golpes en forma de lesiones y azares de todo tipo que sacudirán el barco, pero La Roja es un equipo con mayúsculas que sale reforzadísimo de los dos compromisos que ha afrontado en septiembre, un mes trampa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El plante anticipado
  2. 2

    El Ministerio calcula que el tren Castro-Bilbao cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  3. 3

    Santander se abre al mar
  4. 4

    Cortado un carril de la A-8, en sentido Vizcaya, por las obras de los túneles de Torrelavega
  5. 5

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en la playa de Ubiarco
  6. 6

    Limpio y veloz segundo encierro en Ampuero
  7. 7

    Jeremy, qué bueno que te quedaste
  8. 8

    Los bajos del Casino de El Sardinero están ya en funcionamiento al completo
  9. 9 4.609 viviendas de Cantabria perderán la protección y pasarán al mercado libre hasta 2029
  10. 10

    El turismo coloca al comercio minorista de Cantabria ante uno de sus veranos más fértiles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El centro del campo de España toma la delantera

El centro del campo de España toma la delantera