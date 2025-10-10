Un escollo conocido y un paso casi definitivo

José Manuel Andrés Madrid Viernes, 10 de octubre 2025, 17:42 | Actualizado 17:52h. Comenta Compartir

España, lanzada por sus últimos resultados y una fase de clasificación viento en popa después de las goleadas en Bulgaria y especialmente en Turquía, se encuentra en Elche con una vieja conocida que ejerce de escollo en la intentona por completar un paso prácticamente decisivo hacia el Mundial. Georgia, que respira con la recuperación a tiempo de su mayor estrella, el atacante del París Saint-Germain Kvicha Kvaratskhelia, se cruza en el camino de La Roja por sexta vez en menos de cinco años.

Desde el sufrido triunfo en Tiflis (1-2) en marzo de 2021, con un tanto de Dani Olmo -última víctima del aluvión de lesiones- en el descuento camino del Mundial de Catar, la selección española se ha vuelto a ver las caras con el combinado caucásico en otras cuatro ocasiones, siempre con victorias bastante más holgadas. La más destacada el 4-1 en octavos de final de la Eurocopa de Alemania, primer gran torneo en la historia de un rival que ahora apura sus opciones de alcanzar un Mundial, hito inédito desde la independencia de la URSS que tiene muy complicado tras la derrota en casa frente a Turquía (2-3) con la que abrió la fase de clasificación.

El combinado dirigido por Willy Sagnol ocupa un lugar intermedio entre la actual Bulgaria, un adversario muy asequible que lleva años estancado, y Turquía, una buena selección a la que España empequeñeció hasta límites insospechados. Es por tanto un buen test para La Roja, obligada a cambiar la cara por las innumerables bajas de los últimos días, desde Lamine Yamal hasta Dani Olmo pasando por Rodri o Huijsen, más ausencias previamente conocidas como las de Carvajal, Nico Williams, Fabián Ruiz, Fermín López o Gavi.

Así las cosas, Luis de la Fuente bucea en su fondo de armario, que ya lo quisieran como primera opción tantos y tantos seleccionadores, con el objetivo de vestir a su equipo para la ocasión y así cerrar la primera vuelta de la fase de clasificación con pleno de puntos y por tanto muy cerca del billete mundialista.

Pau Cubarsí, Yéremy Pino y Ferran Torres, siempre bien relacionado con el gol cuando juega con España y últimamente también en el Barça, apuntan a cubrir las ausencias de Huijsen, Lamine Yamal y Nico Williams respecto a las dos contundentes victorias de septiembre. En el Martínez Valero de Elche, y si la climatología adversa no lo impide después de un temporal que obliga a La Roja a desplazarse en el mismo día de partido, se verá por tanto un once muy reconocible, que en caso de victoria sí abriría la puerta a una rotación mucho más amplía en Valladolid frente a la débil Bulgaria.

La gran amenaza

De momento, De la Fuente, que aprovechó su comparecencia previa al encuentro para zanjar cualquier polémica y fijar el foco en Georgia, no quiere ningún tipo de relajación frente a un rival del que no se fía. La gran amenaza reside en Kvaratskhelia, clasificado en el puesto 12 en la última edición del Balón de Oro, muy protagonista en la conquista de la Champions por parte del PSG de Luis Enrique después de aterrizar en París en el mercado de invierno y dos veces goleador frente a España: en aquel apurado triunfo con gol de Olmo en el añadido y también en un partido de clasificación para la Eurocopa de Alemania disputado en Valladolid (3-1).

El delantero Mikautadze, que esta temporada ya ha firmado tres goles con el Villarreal, y el centrocampista Kochorashvili, que pasó por el Levante y el Castellón antes de firmar esta campaña por el Sporting de Lisboa, son otros dos de los hombres a vigilar de cerca en un combinado que tiene la baja sensible del sancionado Lochoshvili, un central titular que deja paso al veterano Kashia.

-Alineaciones probables:

España: Unai Simón, Porro, Le Normand, Cubarsí, Cucurella, Pedri, Zubimendi, Merino, Yéremy Pino, Ferran y Oyarzabal.

Georgia: Mamardashvili, Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Azarov, Gagnidze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Davitashvili, Mikautadze y Kvaratskhelia.

Árbitro: Manfredas Lukjancukas (Lituania).

Hora: 20:45 h. Martínez Valero.

Televisión: La 1.