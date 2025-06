Duelo ibérico hacia la tercera corona en tres años

José Manuel Andrés Madrid Sábado, 7 de junio 2025, 19:23 Comenta Compartir

Déjà vu para la selección española de Luis de la Fuente. Por tercer año consecutivo, La Roja encara un partido con una corona en juego, dulce rutina en la que vive instalada bajo el liderazgo propiciado por la irrupción de Lamine Yamal, una deflagración de dimensiones todavía incalculables. El prodigio azulgrana es la cara visible de un equipo joven y descarado, que tiene a tiro de un duelo ibérico el tercer título en otros tantos años con el entrenador riojano al mando.

El cruce generacional está servido con un adversario como la Portugal de Cristiano Ronaldo, que a pesar de haber superado hace meses los cuarenta años todavía ejerce como referencia ofensiva lusa. No es ni mucho menos el jugador diferencial de hace una década, pero su nómina de goles como internacional no para de aumentar, hasta los 137 ahora mismo, en una carrera en la que el de Madeira hace tiempo que se quedó solo.

El devorador de registros portugués conquistó su primer Balón de Oro en 2008, cuando Lamine Yamal, rival en esta final de la Liga de Naciones, no tenía un año y medio. Más de 22 separan a uno y otro, al que junto a Lionel Messi marcó una era en el fútbol y al que está llamado a determinar la próxima década. Por ello el luso, voz de la experiencia, se permitió el lujo de pedir calma con la nueva estrella más brillante en el firmamento futbolístico: «Pido que dejen al chico crecer tranquilamente y no le metan presión porque talento no le falta para que podamos disfrutar de él muchos años».

El incombustible Cristiano, sin la exuberancia física de sus mejores momentos, ejerce de ariete en un combinado dirigido por el discutido Roberto Martínez, cuyo futuro pende de un hilo, incluso aunque se lleve la Liga de Naciones, después del cambio en la presidencia de la federación lusa en favor del exárbitro Pedro Proença. La Seleção das Quinas reserva el papel de timón sobre el césped al posiblemente mejor mediocentro del momento, Vitinha, suplente de inicio ante Alemania por la carga física de la final de Champions con el PSG, pero capaz de dar la vuelta a la semifinal en apenas media hora.

Su compañero en el conjunto parisino Fabián Ruiz está en una situación similar y podría ser la gran novedad de España para la final, toda vez que el buen desempeño frente a Francia, con el borrón del último cuarto de hora, invita a la continuidad. El centrocampista sevillano podría entrar por Merino, que, no obstante, cuajó un buen papel en la semifinal, con gol incluido.

Lamine Yamal y Nico Williams, que firmó diana y asistencia contra Les Bleus y fue otro pilar del triunfo, ponen el sello de rock and roll de un bloque en el que Oyarzabal, máximo realizador en la era De la Fuente, sigue ganando peso en relación a Morata, tal y como demostraron los dos pases de gol con los que el donostiarra comenzó a allanar el camino de la final.

El rol de Pedri

Más allá de los nombres, está por ver la ubicación concreta de Pedri, que varió durante el duelo contra la selección francesa. De la Fuente defendió con su gol la idea de situar al canario como mediapunta, de 10, y no como acompañante del mediocentro posicional en la sala de máquinas, un rol que le ha catapultado esta temporada con el Barça. Entiende el seleccionador que es cerca del área donde el tinerfeño puede explotar mejor su progreso en la definición y su capacidad para el último pase.

Ya sin el de Tegueste sobre el césped y sin la experiencia de Le Normand, España naufragó en el último cuarto de hora del encuentro ante Francia, un mal trago que sirve como toque de atención para rebajar la euforia en un equipo que no conoce la derrota en partido oficial desde hace más de dos años, cuando en marzo de 2023 cayó en Escocia, en el segundo partido con De la Fuente como seleccionador.

La Roja, en su mejor versión desde la época dorada, pone en juego semejante registro con la posibilidad de encadenar tres títulos en tres años, algo inédito incluso en los mejores tiempos. El vecino ibérico, con otros argumentos como los campeones de Champions Joao Neves y Nuno Mendes, los cityzens Rúben Dias y Bernardo Silva, o Bruno Fernandes, separa a España de un nuevo festejo.

-Alineaciones probables:

Portugal: Diogo Costa, Joao Neves, Rúben Dias, Inácio, Nuno Mendes, Vitinha, Rúben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo.

España: Unai Simón, Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella, Pedri, Zubimendi, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Oyarzabal y Nico Williams.

Árbitro: Sandro Schärer (Suiza).

Estadio: Allianz Arena (Múnich).

Hora y TV: 21:00 h. La 1.