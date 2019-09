Robert Moreno: «Todo el cariño desde la selección para la familia de Blanca» Robert Moreno, pensativo, durante la conferencia del seleccionador español en Bucarest. / Efe Antes de ejercitarse este miércoles en Bucarest, los jugadores de la selección española guardaron un minuto de silencio en memoria de la histórica esquiadora fallecida. IGNACIO TYLKO Bucarest Miércoles, 4 septiembre 2019, 19:25

Apesadumbrado «después de una semana de tan malas noticias, expectante, con ganas de que llegue el partido ante Rumanía, pero sin la sensación de que sea un debut» porque eso le ocurrió en el último partido ante Suecia. Así se mostró Robert Moreno en la víspera de su estreno oficial como seleccionador absoluto de España, en Bucarest.

Para empezar su comparecencia, un recuerdo cariñoso a la fallecida Blanca Fernández Ochoa y las condolencias y solidaridad con sus seres queridos. «Darle todo el cariño del mundo a la familia, de parte también de los jugadores. Todas las perdidas son tristes pero en este caso se trata de una histórica del deporte español», dijo. Antes de la sesión preparatoria celebrada este miércoles en el Arena Nacional de Bucarest, los españoles guardaron un minuto de silencio en memoria de la exesquiadora.

Aseguró que tener nervios, solo ganas de «hacerlo bien y acertar en un partido que va a ser muy difícil frente a un rival bien trabajado por Cosmin Contra aunque antes de estudiarle solo conocía a Florin Andone, Sapunaru, que no ha venido, y Hagi».

¿El once? «Tienes una idea a priori pero vas cambiando cuando avanza la concentración, ves a los jugadores y hablas con el staff. Todavía no lo tengo todo decidido. Veo a todos susceptibles de ser titulares. Nos gusta hacer sentir a los jugadores que pueden participar hasta el último momento».

Aunque se gane, nada de euforias: «No hay nada que celebrar hasta que estemos matemáticamente clasificados. Además, para el sorteo de la Eurocopa es mejor ser primeros. El objetivo es hacer 30 puntos, todos los que hay en disputa», enfatizó Moreno.

Se refirió sin ambages a los porteros, con los que ha hablado para explicarles la situación. «Puede ser que empiece a jugar uno este jueves y se quede para todos los partidos o cambie. Depende de ellos y así se lo he trasladado. No creo que en una selección sea determinante que uno juegue todos los partidos o no. Igual en octubre o noviembre pienso diferente porque han cambiado las circunstancias», subrayó en referencia a Kepa Arrizabalaga titular en los últimos partidos y David de Gea.

Alabó la actitud de Rodrigo Moreno después de semanas con la incertidumbre de no saber si seguía en el Valencia, como así ha sido, o fichaba po el Atlético. «Lo he visto perfecto, como siempre. Es muy profesional, ha sido muy respetuoso en todo el proceso, y muy buena persona. No le tiene que afectar de ninguna manera. Si pensase lo contrario, no le hubiéramos traído».

Alcácer: «Solo me ha faltado continuidad»

Paco Alcácer vuelve tras hacerse fuerte en Dortmund. No estaba en la selección, curiosamente, desde que en octubre pasado anotó tres goles en dos partidos. «La temporada asada no tuve continuidad por las lesiones y quizá por eso no vine. No tengo que comerme la cabeza. Hay muchísimos jugadores que lo hacen bien y para el seleccionador es muy difícil elegir», explicó antes de reconocer que le ha faltado asentarse también en la Roja porque el cambio del Valencia por el Barça fue muy drástico en cuanto a minutos.

Coincide con Robert Moreno, «y con todos», en que lo ideal es que todas las jugadas acaben con ocasiones o tiros a puerta». «Para eso trabajamos», subraya. Dicho lo cual, confiesa que «la vida es mucho más fácil para los delanteros con los grandes centrocampistas que tenemos, que dan el último pase y te dejan en el uno contra uno contra el portero o los defensas».

Por último, habló de Robert Moreno, con el que o había coincidido en la selección. «Le veo con bastante ilusión, con confianza y con muy buena relación con el vestuario. Es fácil llevarse bien con él».