España-Suecia Robert Moreno: «No se ha acabado la etapa de De Gea» AMADOR GÓMEZ Madrid Lunes, 10 junio 2019, 23:42

«No se ha acabado la etapa de De Gea en la selección. Para nada significa que esto sea definitivo. Depende de ellos (de De Gea y Kepa). Tienen que hacerlo muy bien en sus equipos y en la selección», respondió Robert Moreno cuando se le preguntó por la decisión de conceder la titularidad al portero del Chelsea por tercer partido consecutivo. El ayudante de Luis Enrique insistió en que Kepa ocupó la portería ante Islas Feroe y Suecia «porque ha hecho un final de temporada increíble, siendo campeón de la Europa League y siendo antes decisivo en la semifinal, y venía en unas condiciones óptimas y en un estado de ánimo superpositivo».

«Intentamos aprovechar los momentos de forma. Hemos creído que el que podía ayudar más es Kepa. Así se activa la competencia. Desde que hace nueve años conozco a Luis (Enrique) si algo he aprendido es que la competencia es buena, porque cuando tú tienes algo fácil te relajas. Las competencia en todas las posiciones es buena, incluso en la de portero», insistió Robert Moreno, para quien Kepa, «aunque Suecia sólo tiró una vez a portería», estuvo «increíble en el juego de pies». Robert Moreno desveló que fue la tarde del viernes, antes del encuentro ante Islas Feroe, cuando Luis Enrique y él tomaron la decisión de que el guardameta vizcaíno fuese titular, «y se confirmó después tras ese partido para que lo fuese también contra Suecia».

Robert Moreno tam bién quiso elogiar a Sergio Ramos y a Mikel Oyarzabal, al central sevillano del Real Madrid, «porque es un ejemplo para los jóvenes y para los que están aquí y la parte que no se ve hay que reconocerla», y al delantero guipuzcoano de la Real Sociedad, «porque es un jugador especial, que tiene gol, algo que no es fácil, y no se cansa de correr». «De Sergio Ramos gustara más o menos cómo juega y lo que dice o hace, pero en la parte nuestra es un '10' y es una maravilla tenerlo con nosotros. Cuando estaba en el Barcelona no pensaba lo mismo, pero es una maravilla tenerlo cada día», subrayó el técnico catalán, que espera «que sea la última vez» que tenga que ejercer de seleccionador por la ausencia de Luis Enrique a causa de un grave problema familiar.

«Es una sitaución extraña para mí, pero tengo que afrontarla y por el primero que lo hago es por Luis», reconoció Robert Moreno, que considera que a España le queda «mejorar en todo, en más remate, más acierto... en que los líneas no se equivoquen y anulen goles legales (en referencia al que debió subir al marcador en el primer tiempo...». «Yo no me atrevería a decir que España tiene ahora y pie y medio en la Eurocopa. Cuando lo tengamos matemáticamente conseguido lo celebraremos. No queremos que nadie se relaje, y si conseguimos 30 puntos, mejor que 27», sentenció.