Silva seguirá siendo «uno más» en la selección Silva, durante un entrenamiento con la selección. / EFE El centrocampista canario confirmó en un acto publicitario que estará a disposición de Luis Enrique, acabando así con los rumores de una posible retirada del equipo nacional EFE Mogan (Gran Canaria) Martes, 24 julio 2018, 16:32

El centrocampista del Manchester City, David Silva, confirmó este martes su intención de continuar en la selección española. «De momento soy un jugador más y lo seguiré siendo mientras no pase lo contrario» aseguró el canario, en un encuentro con los medios de comunicación en Arguineguín, durante un acto convocado por el grupo turístico Anfi, uno de sus patrocinadores.

Silva valoró positivamente la llegada de Luis Enrique, sobre el que confesó tener «muy buenas referencias». «Sabemos que lo hizo muy bien en el Barcelona y que es un entrenador que tiene carácter. Seguro que lo hará muy bien», afirmó. Pese al cambio de seleccionador, el del Manchester City dejó claro que es clave mantener el estilo que llevó a España «a ganar grandísimas cosas y a hacer disfrutar al público», aunque sin perder de vista que «no siempre se puede ganar».

Mas allá del equipo nacional, Silva manifestó su deseo de poder jugar «algún día en la Unión Deportiva Las Palmas», el equipo de su isla natal, donde le gustaría concluir su carrera, «aunque en el fútbol no siempre pasa lo que uno quiere». «Es el equipo de mi tierra y yo quiero que esté lo más alto posible y que le vaya bien, porque eso es bueno para la isla y para la gente, disfrutar de un fútbol de alto nivel», dijo.

Su futuro en el City

Sobre su futuro, Silva recalcó que aún le quedan dos años de contrato con el Manchester City, donde espera «seguir disfrutando y consiguiendo grandes logros». Por ello, el grancanario «de momento» aseguró no contemplar ir a ningún otro club ni a Japón como lo han hecho sus compañeros de La Roja Andrés Iniesta o Fernando Torres.

El jugador internacional reconoció que está estos días un poco al margen de los fichajes que se están produciendo en la Premier League. «La verdad que he visto poco. He tenido otras cosas más importantes que atender, pero bueno, la Premier siempre se refuerza muy bien y este año no va a ser diferente»,señaló. Por último, afirmó tener claro que quiere lograr con el City un título que todavía se le resiste, la Liga de Campeones: «Todavía no he tenido la suerte de lograr ese título y ojalá lo pueda conseguir».