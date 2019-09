Clasificación para la Eurocopa 2020 Unai Núñez: «Hay equipo de sobra para llegar a la Eurocopa con la máxima ilusion» Unai Núñez, en un partido con la selección española sub-21. / Uefa.com El central del Athletic, campeón continental con la sub-21, puede debutar con la absoluta este domingo en El Molinon y sumarse al casting de España para la Eurocopa IGNACIO TYLKO Madrid Domingo, 8 septiembre 2019, 09:54

Unai Núñez (30-12-97, Sestao, Vizcaya) puede convertirse este domingo en el segundo debutante con la selección española en la etapa de Robert Moreno, tras el estreno de Pablo Sarabia en Bucarest. El zaguero del Athletic, campeón de Europa sub-21, se suma al casting de centrales que pujan por acompañar a Sergio Ramos en la Eurocopa 2020.

¿La expulsión de Diego Llorente en Rumanía le abre un poco más las puertas del estreno con la absoluta, aunque a priori estaría Mario Hermoso por delante?

Es decisión del míster pero si me da esa oportunidad, muy orgulloso de representar a España en un debut muy bonito y muy especial al ser, además, el homenaje a Quini, un histórico del que me habló mi padre un poco por encima.

¿Supone una ventaja para los nuevos que el míster les considere a todos susceptibles de ser titulares, con un nivel similar? Y los de la sub-21 venís apretando fuerte, un soplo de aire fresco tras la depresión por el último Mundial.

Entrenamos fuerte, con muchas ganas de demostrar que podemos estar aquí para sumar y cuanta más competencia haya, mejor. La selección sufrió un pequeño bache, pero hay equipo y jugadores más que de sobra y los que venimos de abajo tenemos muchísimas ganas de demostrar que podemos dar el salto a la absoluta y aportar el máximo.

Se observa un un equipo más intenso, profundo y ambicioso. ¿Ha recuperado España el hambre?

Creo que nunca perdió el apetito pero a veces las cosas no salen. Si ahora parece que hemos vuelto tener más hambre, debe servir para clasificarnos y llegar la Eurocopa con las máximas ganas e ilusión posibles.

¿Empezar por asumir los errores es clave para corregir errores, aprender y crecer?

Lo mejor para mejorar es empezar por hacer autocrítica. Ante Rumanía no terminamos de matar el partido, pero luchamos al máximo y aguantamos bien luchando.

¿Les falta aún pegada y oficio para ese otro fútbol, un asunto recurrente del que ya habló José Antonio Camacho en el Mundial de Japón y Corea 200?

Falta un poco más de suerte de cara al gol, pero el rival también juega y los rumanos no eran cojos, tenían sus armas.

¿Disfrutó o sufrió desde el banquillo en Bucarest, tuvo miedo cuando expulsaron a Llorente?

Era mi primera vez en el banquillo de la absoluta y disfruté como un niño pequeño pero también con nervios. Cuando echaron a Diego me preparé por si acaso me tocaba. Fue todo tan rápido que no te da tiempo a pensar mucho.

Unai Núñez, con el trofeo de campeón de Europa sub-21. / Efe

Le ha arrebatado la plaza a Iñigo Martínez en la Roja pero él fue titular en el 'euskoderbi'. ¿Extraño?

Somos tres my buenos centrales en el Athletic y tengo que seguir trabajando por que él mister decida. Estoy en forma y con ganas de demostrar.

Gaizka Garitano transformó al Athletic y Robert Moreno ha entrado con buen pie. Hable de ambos.

Gaizka nos vino muy bien el curso pasado después de lo mal que empezamos con Berizzo. Nos trajo solidez en defensa, lo que necesitábamos. Y Robert conocía bien a los jugadores al haber sido segundo de Luis Enrique y sabe llevar muy bien el equipo. Es muy directo, no se anda con tonterías y nos va a venir bien.

No se le ve aún muy maleado a Moreno en este mundo de la gran élite, es muy claro en sus mensajes, también en público.

Es muy profesional aunque no haya tenido la oportunidad de estar a cargo de un equipo.