Final Senegal aspira a su primera Copa de África contra la sorprendente Argelia Sadio Mané, delantero de la selección senegalesa. / EP El duelo entre Mané y Mahrez, estrellas de ambas selecciones, acapara la atención de la final que se disputa en El Cairo YASSINE KHIRI El Cairo Viernes, 19 julio 2019, 07:18

Este viernes se pone en juego el fin de la maldición de Senegal o la culminación del renacimiento de Argelia. La final de la Copa de África 2019 entre los 'Leones de la Teranga' y los 'Zorros del desierto' consagrará en El Cairo (21:00 h. Eurosport) a un ganador inédito o a una antigua gloria tras una sequía de tres décadas. De Dakar a Argel, pasando por Francia, donde la diáspora de los dos países está muy presente, los aficionados de ambas selecciones sueñan con un título histórico: el primer trofeo continental para Senegal o el segundo para los argelinos.

Cerca de 10.000 argelinos estarán presentes en El Cairo, en el marco de una situación política difícil en el país norteafricano. Será asimismo el enfrentamiento en los banquillos de dos técnicos originarios de Champigny-sur-Marne, en la periferia de París, Aliou Cissé y Djamel Belmadi, ahora a un paso de la cumbre del fútbol africano.

Amparada en su condición de mundialista, en su primer puesto en el ranking FIFA entre las naciones africanas, y en la presencia de su delantero estrella Sadio Mané, Senegal era junto a Egipto la favorita de la competición. Al contrario que la sorprendente Argelia de Djamel Belmadi, 13ª en la clasificación africana, e incapaz de superar la primera fase en la edición de la Copa de África 2017.

«Desde el comienzo estaba claro. Con el equipo y el cuerpo técnico que tenemos, yo había dicho desde el principio que éramos favoritos este año. Sin ser pretencioso, creo que soy bastante modesto. En un momento dado no hay que esconder la cabeza y decir las cosas tal y como son», afirmó el miércoles Sadio Mané en una entrevista a la BBC. «Ahora tenemos la oportunidad de estar en la final y debemos aprovecharlo», añadió. Senegal no llega a la final de la Copa de África (CAN) desde 2002.

«Diecisiete años es bastante. Desde entonces hubo cinco o seis CAN. Muchos de nuestros chicos tenían quizá 5 o 6 años en la época. Para llegar a este nivel de la competición vivimos muchas decepciones, desilusiones, lágrimas...», recordó este jueves el seleccionador de Senegal, Aliou Cissé. «Hoy estamos ahí. No pensamos en detenernos en la final. Queremos más que esto», indicó el técnico senegalés, finalista como jugador de la epopeya fallida en 2002.

Ante Riyad Mahrez y sus compañeros, que tienen el mejor ataque de la competición con 12 goles, Senegal se verá privado de su mejor defensa, Kalidou Koulibaly, sancionado. «Una pérdida para nuestro sistema defensivo», admite Cissé.

Pero si Mané está rindiendo en esta CAN, la otra superestrella sobre el césped, el argelino Mahrez, también llega en un gran momento, como demuestra su antológico gol de falta en los últimos segundos de la semifinal ante Nigeria (2-1).

Puente aéreo Argelia-Egipto

Más allá del talento de sus jugadores ofensivos, y de su hermética defensa, Argelia podrá contar con otra baza en busca de la victoria: el apoyo del público, que acudirá en masa gracias al puente aéreo impulsado por el gobierno. «Es magnífico lo que está pasando», señaló el centrocampista argelino Adlène Guedioura, aludiendo asimismo al 'hirak', el movimiento de protesta política que vive el país desde finales de febrero.

«Es uno de los partidos más importantes de la vida de muchos jugadores», añade. Dentro y fuera del terreno de juego, subraya el entrenador. «Queremos ser representativos y demostrar al mundo lo que son capaces de hacer los argelinos, como es el caso con las manifestaciones cada viernes. Queremos estar felices y celebrarlo con orden», insiste Belmadi. Pero antes hay que ganar el título.

Alineaciones probables:

Senegal: Gomis, Gassama, Sabaly, Gassama, Kouyaté, Gueye, Ndiaye, Saivet, Mané, Baldé y Niang.

Argelia: M'Bolhi, Atal, Bensebaini, Mandi, Benlamri, Mahrez, Guedioura, Bennacer, Feghouli, Belaili y Bounedjah.

Estadio y horario: Internacional de El Cairo. 21:00 h. (Eurosport).