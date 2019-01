Suspendido el juicio de Xabi Alonso 00:50 Xabi Alonso, a su llegada al juicio. / Reuters El tribunal duda ser competente para aclarar si es aplicable la reforma de 2012 y el vasco mantiene su «inocencia» y «confianza en la justicia» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 22 enero 2019, 12:30

Minutos antes que Cristiano Ronaldo llegó también el exfutbolista Xabi Alonso, en torno a las 9:15 sin abrigo y acompañado por su mujer. Cuando esperaba una larga jornada, y la última, la sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid decidió la suspensión este martes del juicio ante la duda de si el tribunal es competente para el caso. Al comienzo de la vista se ha planteado si la reforma del Código Penal de 2012 es aplicable al último delito imputado, lo que supondría reducir la condena solicitada y, por tanto, dejar la causa en manos de un juzgado de lo penal. Una vez se aclare esta cuestión, Alonso tendrá que volver a presentarse ante el juez por los tres delitos contra la Hacienda Pública que le atribuye la Fiscalía, que solicita por el momento cinco años de prisión y una multa de 4 millones de euros.

Xabi Alonso, tranquilo

El jugador atendió a los medios con naturalidad, «tres o cuatro preguntas que me tengo que ir», a la salida de la sala. «El tribunal ha decidido que tiene que valorar si con competentes para enjuiciar esta causa y yo por tanto tengo que respetar la decisión que ellos tengan que tomar, lo que ellos valoren. Hay que seguir confiando en la justicia», dijo antes de recordar que mantiene «por supuesto» su inocencia ya que «la Fisfalia y el anterior juzgado me absolvieron y por eso sigo aquí, confiando en la justicia, defendiendo mi inocencia hasta el final. Tengo la convicción y la confianza de que he hecho todas las cosas bien; que he colaborado desde el principio y que nunca he ocultado nada. Tengo que defenderme y confiar en la justicia. Hasta aquí he llegado y voy a llegar hasta el final». El vasco, que no haber visto a Cristiano «estábamos en diferentes salas», negó estar «preocupado» por el proceso. «Lo estaría si tuviera algo que ocultar o que haya algo que no haya hecho bien. Como no es así, sigo para adelante. Cada caso es diferente y el mío lo tengan que valorar». Por último dijo, en euskera, que «creía que hoy iba a ser el último día pero se ha retrasado y habrá que esperar un poco».

En el caso de confirmarse que la reforma del Código Penal de 2012 es aplicable a este caso, la pena que se solicita por el supuesto delito cometido ese año sería menor y, al no llegar la condena solicitada a cinco años, Xabi Alonso tendría entonces que comparecer ante un juzgado de lo penal y no la Audiencia Provincial de Madrid. La propia presidenta de la sala ha planteado la cuestión al inicio de la vista y el abogado del futbolista ha defendido que el supuesto delito de 2012 «se consumó en 2013», por lo que el tribunal tendrá ahora que decidir si es competente para juzgarle.

El representante del Ministerio Público reclama la misma pena también para el asesor fiscal Ivan Zaldúa Azcuenaga y para el administrador de la sociedad Kardazli Comercio Serviciosos de Consultoría e Investimentos LDA.Ignasi Maestre Casanova.

A cada uno de ellos, además, les exige el pago de una multa de 4 millones de euros y en concepto de responsabilidad civil les pide el abono de forma conjunta y solidaria de 2.032.845 euros a la Agencia Tributaria, esto es, la cantidad total del perjuicio económico que provocó a la Administración Tributaria, más los intereses generados.

Los casos de Cristiano Ronaldo y Xabi Alonso se suman a los de otros futbolistas como Luka Modric, Marcelo, Radamel Falcao, Ángel Di María o Javier Mascherano, que también han incurrido en delitos contra la Hacienda Pública y han llegado a acuerdos con la Fiscalía de cara a reducir posibles penas.