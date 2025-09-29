El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Conmoción en toda la sociedad cántabra

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:04

«Queremos transmitir toda la fuerza y ánimo del pueblo de Colindres a la familia de Raúl y a toda la familia del Club Deportivo ... Colindres». Quizá esta frase del Ayuntamiento de Colindres, que ha decretado luto oficial, resuma muy bien el sentimiento que ha causado el fallecimiento de Raúl Ramírez, portero santoñés del equipo representativo de la villa.

