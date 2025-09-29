Conmoción en toda la sociedad cántabra

«Queremos transmitir toda la fuerza y ánimo del pueblo de Colindres a la familia de Raúl y a toda la familia del Club Deportivo ... Colindres». Quizá esta frase del Ayuntamiento de Colindres, que ha decretado luto oficial, resuma muy bien el sentimiento que ha causado el fallecimiento de Raúl Ramírez, portero santoñés del equipo representativo de la villa.

Lamentamos comunicar que el guardameta del C.D. Colindres, Raúl Ramírez, se encuentra en estado de muerte cerebral.

El Ayuntamiento de Colindres, tras reunirse la Junta de Portavoces, hemos decretado luto oficial hasta el próximo 2 de octubre. pic.twitter.com/ZIwEZ2cRwT — Ayuntamiento de Colindres (@AytoColindres) September 29, 2025

Desde la presidenta de Cantabria al Real Madrid. Innumerables equipos de Primera, Segunda y del fútbol cántabro. La Universidad Europea del Atlántico, un sinfín de particulares y diversas agrupaciones y entidades se han unido este lunes al dolor por la noticia. Natural de Santoña, aunque residía en Santander, donde estudiaba el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se había incorporado este verano al Colindres, con el que debutaba en categoría absoluta, procedente del Perines de División de Honor juvenil y era, por lo tanto, un joven estrechamente ligado al deporte en todas sus facetas.

El Racing, la Gimnástica y la Federación ejemplificaban al fútbol cántabro, como el Colindres, el Perines y el Laredo. Poco a poco se unieron clubes de toda España: el Málaga, próximo rival del Racing que guardará un minuto de silencio en El Sardinero, el Real Madrid, el Sestao River... Equipos de variopinta procedencia y categoría.

La noticia ha causado una profunda conmoción que ha provocado a su vez muestras de solidaridad y empatía de toda la sociedad cántabra y, en especial, del mundo del fútbol.

🎗 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: La RFCF comunicar que el guardameta del C.D. Colindres Raúl Ramírez se encuentra en estado de muerte cerebral



➡️ La #RFCF decreta tres días de luto y guardará un minuto de silencio en todos los partidos del fin de semana



ℹ️ https://t.co/y6wCfS69rd pic.twitter.com/FqZyZ6vSWt — Real Federación Cántabra de Fútbol (@RFCF_es) September 29, 2025

«La Real Federación Cántabra de Fútbol decreta tres días de luto y guardará un minuto de silencio en todos los partidos del fin de semana», comunicaba el organismo a primera hora de la tarde.

⚫ La RFEF se une al dolor de los familiares, amigos y compañeros de Raúl Ramírez Osorio, guardameta del CD Colindres fallecido en el día de hoy.



Todo nuestro apoyo y ánimo al fútbol cántabro. Nadie debería irse tan pronto.



Descanse en paz. pic.twitter.com/GG25hhHSzA — RFEF (@rfef) September 29, 2025

«Conmocionados por la pérdida de Raúl Ramírez, joven portero del Colindres. Un muchacho lleno de vida, de sueños y de futuro. Todo mi cariño y el de Cantabria para su familia, sus amigos y para toda la familia del fútbol cántabro», expresaba la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

Conmocionados por la pérdida de Raúl Ramírez, joven portero del CD Colindres.



Un muchacho lleno de vida, de sueños y de futuro. Todo mi cariño y el de Cantabria para su familia, sus amigos y para toda la familia del fútbol cántabro.https://t.co/Rc86SNhRsD vía @dmontanes — M.J Sáenz de Buruaga (@mjburuaga) September 29, 2025

«El Gobierno se suma al dolor por esta terrible pérdida y traslada su profundo pesar a la familia, amigos, compañeros del equipo y toda la comunidad del fútbol cántabro», expresaba a título oficial el Ejecutivo.

También el máximo representativo del fútbol montañés se unía al dolor por el repentino fallecimiento: «Desde el Racing nos unimos al dolor del fútbol cántabro y queremos trasladar nuestro más sincero pésame a la familia y amigos de Raúl Ramírez y del Colindres.

🫂 Desde el Racing nos unimos al dolor del fútbol cántabro y queremos trasladar nuestro más sincero pésame a la familia y amigos de Raúl Ramirez y del @CDColindresyEMF



El domingo guardaremos un minuto de silencio antes del inicio del #RacingMálaga



💚 Descanse en paz https://t.co/iSjnWI3jhb — Real Racing Club (@realracingclub) September 29, 2025

«El domingo guardaremos un minuto de silencio antes del inicio del Málaga-Racing». Gimnástica, Laredo, Vimenor y muchos más clubes no solo cántabros se unieron a lo largo del día progresivamente a las muestras de duelo, también el propio Club Deportivo Málaga, rival de los verdiblancos el domingo.

Se añadió también al duelo la murga Los Galipoteros, una de las más significadas de Santoña y con vinculación con la familia: «Sin palabras, sin explicación alguna ante las trabas de la vida.

«La familia galipotera quiere mandar un afectuoso abrazo y el mayor de sus pésames a Milio, socio galipotero, María José y María. Estamos con vosotros para lo que necesitéis. Raúl, querido amigo, descansa en paz. Dejas una huella imborrable», señala.

No ha sido solo el fútbol y la sociedad montañesas las que han reaccionado con empatía a la triste noticia, sino también todo el fútbol español, con LaLiga y el Real Madrid como dos, que no únicos ejemplos.

⚫🙏 Desde LALIGA expresamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Raúl Ramírez Osorio, guardameta del CD Colindres. Acompañamos en el dolor a su familia, amigos y compañeros.



Descanse en paz. — LALIGA (@LaLiga) September 29, 2025

Ambas instituciones han transmitido ya de forma pública sus condolencias por el fallecimiento en una sucesión de reacciones que no cesa. Valladolid, Celta y otros muchos clubes de la LaLiga se han ido uniendo progresivamente a la sucesión de pésames.