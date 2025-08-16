La Gimnástica se clasifica por penaltis

Escobedo, Gimnástica, y Albericia son tres de los cuatro equipos semifinalistas de la Copa Federación tras superar en los cuartos de final al Bezana, Vimenor ... y Cayón, respectivamente. El encuentro del Eusebio Arce finalizó con la victoria de los de Samuel San José tras darle la vuelta al resultado y vencer por 3-1. Se adelantaron los visitantes por medio de Nacho Martínez tras una jugada de Canales, pero falta de tres minutos para el descanso Edu Fontán puso el empate al aprovecharse de un rechace del meta de Santacruz. No pudo arrancar mejor la segunda mitad para el Escobedo, ya que Javi García volteó el marcador, y a falta de un minuto para la finalización del encuentro de nuevo Edu Fontán anotó el tercero.

Por su parte, la Gimnástica, que empató a dos en el tiempo reglamentario, venció en la tanda de penaltis (5-4) al Vimenor. Los blanquiazules salieron mandando en el comienzo del encuentro y tuvieron dos claras ocasiones antes de anotar el primer gol. La primera para Héctor Tirado, pero su remate lo repelió el larguero, y en la segunda Mirapeix tuvo que emplearse a fondo para desviar un lanzamiento de Saúl. Lo que no pudo detener el meta de Piélagos fue el remate de cabeza de Víctor en el minuto 26, era el 1-0. Once minutos más tarde, Bruno Pascua puso las tablas en el marcador. Tras la reanudación el encuentro siguió por los mismos derroteros y en el minuto 70 Alberto Gómez, también de cabeza, puso el 2-1 en el marcador. Ya en el tiempo añadido Palazuelos puso el empate, por lo que la eliminatoria se fue a los lanzamientos de penalti.

Por último el Albericia doblegó al Cayón (2-0), en un encuentro donde los hombres de Alberto Cusidor, claros dominadores de la eliminatoria, dispusieron de ocasiones para haber anotado algún tanto más.

Hoy se disputará el encuentro restante para completar los cuartos de final de la Copa Federación. Será a partir de las 11.45 horas en Castillo entre el Laredo y el Castro.