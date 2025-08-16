El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Edu Vega conduce el balón entre los gimnásticos Saúl y Alberto Gómez. Alberto Aja
Fútbol | Copa Federación

La Gimnástica se clasifica por penaltis

Escobedo y Albericia también siguen adelante. El partido entre Laredo y Castro completa en Castillo los cuartos definal de la Copa RFCF

José Compostizo

José Compostizo

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:09

Escobedo, Gimnástica, y Albericia son tres de los cuatro equipos semifinalistas de la Copa Federación tras superar en los cuartos de final al Bezana, Vimenor ... y Cayón, respectivamente. El encuentro del Eusebio Arce finalizó con la victoria de los de Samuel San José tras darle la vuelta al resultado y vencer por 3-1. Se adelantaron los visitantes por medio de Nacho Martínez tras una jugada de Canales, pero falta de tres minutos para el descanso Edu Fontán puso el empate al aprovecharse de un rechace del meta de Santacruz. No pudo arrancar mejor la segunda mitad para el Escobedo, ya que Javi García volteó el marcador, y a falta de un minuto para la finalización del encuentro de nuevo Edu Fontán anotó el tercero.

