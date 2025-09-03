El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Laredo derrotó al Escobedo en la final de la fase regional de la Copa. Juanjo Santamaría
Fútbol

El Ourense, primer rival del Laredo en la Copa Federación

Los pejinos recibirán a los gallegos, en una eliminatoria a partido único, en San Lorenzo, el próximo día 10

José Compostizo

Santander

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 15:58

La suerte ha decidido que el Laredo debute como local en la fase nacional de la Copa Federación. El sorteo celebrado en la Ciudad del ... fútbol de Las Rozas emparejó a los rojillos contra el conjunto gallego del Ourense, que milita en Primera RFEF, en la ronda de dieciseisavos. Un partido que está fijado para el miércoles, día 10, en un horario aún por determinar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan un brote de gastroenteritis con 46 afectados tras una boda en Escalante
  2. 2

    Ana Guerra y Paris de Noia pondrán ritmo a las fiestas de la Virgen del Puerto de Santoña
  3. 3

    «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros» en un restaurante de Noja
  4. 4

    Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja
  5. 5

    Ryanair elimina las rutas de París, Milán, Viena y Roma en el Seve Ballesteros
  6. 6

    ¿Cuál es el plato más típico de la gastronomía cántabra?
  7. 7

    La playa de Galizano huele a aguas fecales
  8. 8

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión
  9. 9

    Un conductor de 88 años triplica la tasa de alcohol, atraviesa una rotonda y choca contra un coche
  10. 10

    HostPapa elige Santander como sede en España tras cerrar con Ingram la compra de CloudBlue

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Ourense, primer rival del Laredo en la Copa Federación

El Ourense, primer rival del Laredo en la Copa Federación