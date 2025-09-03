El Ourense, primer rival del Laredo en la Copa Federación

La suerte ha decidido que el Laredo debute como local en la fase nacional de la Copa Federación. El sorteo celebrado en la Ciudad del ... fútbol de Las Rozas emparejó a los rojillos contra el conjunto gallego del Ourense, que milita en Primera RFEF, en la ronda de dieciseisavos. Un partido que está fijado para el miércoles, día 10, en un horario aún por determinar.

El Charles llega a esta ronda después de haber ganado la fase regional, superando en la final al Escobedo. El rival del cuadro cántabro es del barrio de A Ponte de la ciudad de Orense y fue fundado en 1977, siendo el primer club de fútbol español que se convirtió en sociedad anónima cuando militaba en Tercera Federación. Compite en la actualidad en el grupo I de la Primera Federación tras el ascenso de la pasada temporada. El conjunto que dirige Pablo López llega a esta ronda al proclamarse campeón de la fase gallega de la Copa Federación y tras superar al Arosa en el lanzamiento de penaltis, después de que el partido terminara con empate a un gol.

La eliminatoria es a partido único, con prórroga y penaltis en caso de empate. El ganador jugará en octavos de final -habrá otro sorteo- contra los vencedores de los duelos entre Bergantiños y Marino de Luanco; Estradense-Covadonga; y Zamora contra Amorebieta. Equipos enmarcados en el grupo A de la competición, que se divide inicialmente por criterios de proximidad geográfica. El ganador de este cuadro tendrá un puesto en la Copa del Rey, enfrentándose a un equipo de Primera División como local.