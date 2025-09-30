Santoña despide este miércoles a mediodía a Raúl Ramírez
El funeral tendrá lugar a las 12.00 horas en la iglesia de la Virgen del Puerto
Santander
Martes, 30 de septiembre 2025, 13:04
El funeral por Raúl Ramírez, el portero del Colindres fallecido el lunes tras sufrir un golpe fortuito durante un partido, se celebrará este miércoles, día ... 4 de octubre, a las doce del mediodía en la iglesia de la Virgen del Puerto en Santoña. También en la villa abrirá sus puertas esta tarde de martes el tanatorio de Hermanos Menezo a partir de las cuatro de la tarde, mientras que la misa de alma tendrá lugar en la misma parroquia de la Virgen del Puerto ya el sábado, día 4, a partir de las siete y media de la tarde.
