Una complicada reválida a domicilio para la Gimnástica

Un centenar de aficionados acompañarán a los blanquiazules

Al final, tras una semana marcada por las quejas debido al precio de las entradas –20 euros– de El Requexón, alrededor de un centenar de aficionados acompañarán a la Gimnástica hasta tierras asturianas. De todos los que se desplazarán, 80 de ellos compraron sus entradas a precio reducido –15 euros– en El Malecón después de que el Oviedo enviase 200 entradas para la venta anticipada.

La directiva torrelaveguense pidió al Real Oviedo B una rebaja en el precio de las entradas de cara al partido. Los carbayones establecieron un precio al inicio de temporada que se mantiene cada jornada de 20 euros para los mayores de 18 años y de diez euros para los menores de edad que vayan.

El precio de las entradas molestó a los aficionados blanquiazules que deseaban acompañar al equipo en su desplazamiento a la capital asturiana y que consideran excesivo el desembolso. En principio, los carbayones no iban a enviar entradas a Torrelavega pero acabaron llegando a un acuerdo para que las 200 anticipadas costasen menos mientras que las que compren en las taquillas de las instalaciones antes del inicio del encuentro entre los dos equipos tendrá el precio estipulado. Además, en esta ocasión, los que se desplacen hasta Oviedo no lo harán con el viaje organizado por la Gimnástica ya que en esta ocasión se ha decidido desde el club no abrir la inscripción.