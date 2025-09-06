La Gimnástica emprende el camino de regreso

La Tercera RFEF, la del fútbol modesto, la del barrio y el pueblo, pero también la máxima categoría del fútbol cántabro, arranca este fin de ... semana fiel al aficionado -y al futbolista- más vocacional. El que cada semana se acerca a los campos que salpican la geografía cántabra del Grupo III.

Con la Gimnástica como gran favorita, aunque no por ello se debe prever que vaya a ser tiránica dominadora, la competición arranca muy igualada en la zona de cabeza, después de los descensos de Laredo, Escobedo y la propia Gimnástica y de que Cayón y Tropezón se quedaran sin ascenso. muy abierta. Gimnástica, Laredo, Escobedo, Tropezón y Cayón volverán a la carga en busca del ascenso. Este repóquer de equipos es, más allá de que se pueda producir alguna sorpresa, el llamado a luchar por el título y las plazas de play off de ascenso.

Este año, y siempre dentro de sus dimensiones y posibilidades, la Tercera RFEF parece no entender de austeridad. Algunos clubes incluso se han reforzado con jugadores de otras autonomías. Gimnástica, Tropezón, Laredo y Castro son los que más lejos han buscado en lo que va de verano. El resto sigue completando sus equipos con fichas de cántabros, algunos apostando por la cantera y los más fuertes con refuerzos que ya conocen la categoría.

La Gimnástica, que no oculta su ambiciosa meta, es la gran favorita. Con Mario Gutiérrez Tagle en el banquillo, ha tejido una plantilla muy sólida y renovada, con diez incorporaciones. Cuenta con 21 efectivos y ha remozado todas las demarcaciones. Dani Sotres, que regresó libre, y el canterano Luis Palomeque serán los porteros.

A la defensa se han incorporado Víctor Ruiz y Brayan procedentes del Escobedo; Moroso del Albericia y Dani Franco del Barquereño, mientras continúan Gándara, Santamaría y Goñi. Los fichajes para el centro del campo han sido Héctor Tirado, procedente del Laredo; Héctor Alonso, del Tropezón y Marquitos del Sporting B. A ellos hay que sumar los jugadores que han renovado: Alberto Gómez, Dani Gómez, Unai y Diego Díaz. En la delantera continúan Saúl, Primo y Unai, mientras que han llegado Carlos (Cayón) y Dani Salas (Don Benito).

Aspirantes

Para cuestionar la hegemonía gimnástica estarán Laredo, Escobedo, Tropezón y Cayón. Todos ellos se han reforzado. El conjunto de Mario Gutiérrez será el equipo a batir por sus rivales más directos en la lucha por ser campeón. Junto a ellos parecen llamados a estar al acecho Albericia y Vimenor, que quieren dar un paso adelante. Sin olvidar alguna revelación inesperada.

El furgón intermedio será el más habitado. Hay demasiados aspirantes. Algunos, como el regresado Bezana y otros como el Castro, que continúa con el mismo técnico que finalizó la temporada anterior: José Güemes. Aspiran a equipo revelación el Revilla, liderado por Carlos Calvo, y la Cultural de Guarnizo de Aurelio Ávila.

Otros viajarán en ese vagón de más atrás e intentarán evitar el descenso mientras opositan a cotas mayores. El Colindres es uno de ellos. Ha rondado esa zona en las últimas temporadas y luchará por evitarla. Con más tranquilidad deberían navegar el curso el Torina y el Barquereño.

Ampliar El Laredo, tras ganarla Copa Federación. Juanjo Santamaría

Un capítulo aparte merecen los recién ascendidos: el Selaya, campeón de Preferente, donde tan solo perdió tres partidos; el Cartes, con Javi Pardo en el banquillo, y un clásico del fútbol cántabro que regresa al fin a Tercera tras una larga travesía del desierto -catorce años- como el Noja. El conjunto costero, en su intento de consolidarse en la categoría tras su acenso, ha cambiado de entrenador para encomendarse a Chele García y contratado jugadores contrastados como Argos, Campos y Álex Cerro, todos ellos procedentes del Siete Villas, y a Mario Gómez, del Gama. Cierra la nómina el Montañas del Pas, que se estrena en Tercera.

Todo en una competición siempre condicionada por el efecto dominó. Es decir, por un descenso que está condicionado por los ascensos.

De hecho, el año pasado fueron seis los equipos que cayeron a Regional Preferente al producirse un arrastre de los clubes que descendieron de Segunda RFEF. Esta temporada, con solo dos equipos cántabros (Rayo Cantabria y Sámano) en la cuarta categoría, resulta más difícil que ocurra lo mismo, y además el fútbol montañés aspira a dos ascensos y no solo el automático del campeón. Así, puede suceder exactamente lo contrario: una repesca que evitara que bajaran los tres equipos que por defecto pierden la categoría. Pero para resolver todas estas incógnitas habrá que esperar a finales de la primavera.

La temporada arranca hoy y finalizará el 10 de mayo de 2026. Se desarrollará, como es habitual, en dos fases: la competición regular y el play off de ascenso a Segunda RFEF para los equipos que se ganen el derecho. Para los demás, habrá concluido el curso.

Mismo sistema

Como siempre, el campeón ascenderá directamente a Segunda RFEF, mientras que los clasificados entre el segundo y el quinto lugar disputarán la doble eliminatoria territorial, con partidos de ida y vuelta, y siempre con la clasificación de la Liga regular como criterio de desempate en caso de que persista la igualada al final de los dos partidos y la prórroga, sin tanda de penaltis. El equipo superviviente se clasificará para la fase final contra un rival de otro grupo.