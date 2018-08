Fútbol | Real Unión - Gimnástica Llega la hora de la verdad La plantilla de la Gimnástica, que arranca hoy su andadura en Segunda B ante el Real Unión, durante una de las sesiones de entrenamiento de la pretemporada. / Sane La Gimnástica arranca esta tarde la temporada ante el Real Unión en el Stadium Gal tras cinco campañas alejada de la añorada Segunda B, con una plantilla diseñada para la permanencia ADELA SANZ Torrelavega Domingo, 26 agosto 2018, 07:39

Llegó el día más esperado. Después de cinco temporadas en Tercera la Gimnástica regresa esta tarde a la añorada Segunda División B. Lo hace en Irún (Stadium Gal, a las 18.00 horas) frente a un equipo histórico, el Real Unión, que fundado en 1902 fue uno de los conjuntos que inauguraron el Campeonato Nacional de Liga. En Torrelavega llevan aguardando este momento un lustro, desde que perdieron la categoría en la campaña 2012/2013 por motivos económicos. Desde entonces han luchado por volver año tras año, hasta que lo han conseguido. Y ahora que ya están aquí, su objetivo es quedarse durante mucho tiempo. Atrás quedan las temporadas tratando de lograr un ascenso que se les resistía. Los blanquiazules, con fe y determinación, empiezan una nueva etapa. Esta será su vigésimo primera temporada en la categoría desde que iniciasen su andadura en ella hace ya una treintena de años. Una campaña que todos los gimnásticos, jugadores, técnicos, directivos y aficionados aguardan con ilusión y esperanza.

La Gimnástica llega al primer encuentro del campeonato en buenas condiciones, ya que sólo uno de los tres futbolistas no convocados para este choque presenta molestias físicas. Se trata de Salas, que no se ha recuperado de su dolencia en el pie y se halla pendiente de conocer su evolución. Los otros dos ausentes de la lista son el central Mati, por decisión técnica, y el centrocampista Alberto Gómez, que se perderá los dos primeros partidos de la temporada al tener que cumplir una sanción de cuatro encuentros de suspensión -cumplió los dos primeros al final de la Liga pasada- que acarrea desde la temporada anterior, cuando jugaba en el Caudal.

Pablo Lago podrá contar, por tanto, con su presumible equipo de gala ya que entre los 18 futbolistas que ha desplazado a Irún no falta ninguna de sus piezas más valiosas. El asturiano podrá alinear un once de garantías para medirse al conjunto txuribeltz, en el que a buen seguro estarán los hombres en los que más confía.

El once blanquiazul estará formado por Álex Ruiz bajo palos, una defensa de cuatro, probablemente con Camus y Docal en los laterales y Cristian y Luis Alberto en el centro de la zaga, aunque también podría entrar ahí Bardanca, quien a pesar de incorporarse el último y haber disputado un solo partido, cuenta con la experiencia y la calidad que requiere un encuentro de este calibre.

En el medio es probable que compartan la zona de creación Palazuelos y Cusi, si bien el puesto de este podría ocuparlo Víctor, uno de los mejores futbolistas del año pasado y pieza clave tanto en la consecución del título liguero como en el ascenso. En la banda derecha se situará Hugo Vitienes, intocable en su puesto y por la izquierda es muy probable que se mueva Fermín, que por su versatilidad y facilidad para incorporarse por la banda es muy del gusto de su entrenador.

En ataque la Gimnástica jugará con dos futbolistas como lo viene haciendo desde que Lago se hizo cargo del equipo. En punta se situará Nacho Rodríguez, goleador de la temporada pasada, que aportará experiencia y olfato, y a su lado, quizás un poco más retrasado, podría situarse Cagigas, que se complementa muy bien con él, aunque no hay que descartar la entrada en la alineación titular de Primo, que ha cuajado una gran pretemporada y posee capacidad de sobra para hacerse un hueco entre los mejores.

Juegue quien juegue lo que no variará es el esquema de la Gimnástica, que no acostumbra a cambiar su manera de actuar en función del rival, sino que gusta de ser fiel a su propio estilo. Esa confianza en sus capacidades es algo que valoran en Irún, donde son conscientes de que, a pesar de ser un rival recién ascendido, los torrelaveguenses están acostumbrados a ganar y mantienen intacta esa mentalidad.

En la Gimnástica aguardan el estreno liguero con cautela porque saben que toman parte en una categoría en la que los rivales, con todos los respetos que merecen los conjuntos de Tercera, son de una calidad superior. Eso significa que, a pesar de que no tienen intención de salir a defenderse en el Gal, tampoco van a dejar de mostrar una razonable precaución.

Por lo que respecta al rival, poco tiene que ver este Real Unión con el de la temporada pasada. Con muchas caras nuevas en la plantilla y con un cuerpo técnico también recién estrenado, el equipo guipuzcoano espera que esta campaña las cosas le salgan mejor que la pasada, en la que tuvo que renunciar a objetivos más altos para conformarse con la permanencia.

En el banquillo se sentará Juan Domínguez, que debuta como entrenador en Liga después de colgar las botas tras varios cursos defendiendo la camiseta blanca del club. Los gimnásticos con mejor memoria quizás recuerden que fue precisamente él el autor del gol en el último partido que la Gimnástica jugó en Irún, a principios de diciembre de 2012.

¿Qué rival se encontrará la Gimnástica esta tarde? Sin duda un equipo nuevo, lleno de ilusión y ganas de hacerlo bien, no exento de la confianza en sí mismo que otorga el hecho de haber perdido sólo tres de los diez encuentros que ha disputado en la pretemporada y de haber ganado a rivales como Osasuna y Derby County o de haber empatado con la Real Sociedad.

Hay buena sintonía dentro de una plantilla que se muestra expectante ante el inicio del campeonato. Jugadores henchidos de ganas de que el balón eche a rodar y de agradar en su estreno a la siempre fiel afición del club, que está deseosa de rememorar antiguas hazañas.

El Real Unión no saldrá al césped a especular con el resultado, porque ese no es su estilo. Una de las señas de identidad de este equipo, al menos cuando juega en casa, es que sale a por el partido. Los blanquiazules, por tanto, deberán hacer frente a un oponente que querrá llevar la iniciativa en el juego, tanto cuando esté en posesión del balón como cuando deba ejercer la presión en defensa. No es un equipo al que le guste esperar a ver qué hace el otro para actuar.

Llevar la iniciativa no es asunto sencillo ni al alcance de todos, pero el Real Unión cuenta con futbolistas para ello. En su plantilla hay jugadores con categoría y experiencia como Dani Estrada, Garrido, Ceberio, Joseba Beitia, Javi Martínez o Mikel Orbegozo, con la calidad suficiente para conformar un gran equipo.

Con un esquema de juego 4-3-3, aunque también puede recurrir al 4-1-4-1, el conjunto que dirige Domínguez, que no podrá contar con el central Mikel Azkoiti, lesionado, jugará con Txusta en la portería; una línea defensiva formada por Estrada, Esnaola, Urkizu y probablemente Etxabeguren, último en incorporarse al plantel; Ceberio o bien Ekhi en la medular, escoltado probablemente por Beitia y Etxaburu; y arriba se situarán Orbegozo, Capelete y Javi Martínez.

De este renovado Real Unión la defensa es su línea más veterana y consolidada. En la zaga destacan los laterales Daniel Estrada, formado en la Real Sociedad, y Javier Garrido, también canterano txuri urdin y con experiencia en Italia e Inglaterra. Para el centro del campo cuenta con dos buenos ejes como son Ekhi Senar y el joven Jon Ceberio, fichado del Peña Sport. No conviene olvidar tampoco a Joseba Beitia, que también puede jugar en la media punta, a Joel Sola, procedente del Izarra, y a los gemelos Eizmendi, Eneko y Alain, que han vuelto a reunirse después de jugar juntos en la Real Sociedad B.

El ataque cuenta con un goleador contrastado, Mikel Orbegozo, máximo realizador del equipo la pasada temporada, al que escoltarán dos jóvenes talentos como son el extremo Mario Capelete, cada vez más protagonista en el equipo, y Javi Martínez, llegado del Izarra.

El Real Unión es un rival complicado para el estreno en Liga, pero en la Gimnástica confían en sus posibilidades y no renuncian en ningún caso a regresar de Irún con un buen resultado. La Segunda B representa otro nivel distinto al que han estado acostumbrados estos últimos cinco años, que exigirá un esfuerzo de adaptación. Pero a su favor los blanquiazules cuentan con una buena plantilla, compensada y con experiencia. Y sobre todo con la ilusión de quien retorna a una competición que considera su lugar natural. Su última experiencia en la categoría no les fue mal en lo deportivo y eso es algo que, cuanto menos, confían en repetir.