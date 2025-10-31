El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

PP y Vox acusan al PRC-PSOE de ocultismo con la Gimnástica

Laura Masegosa

Torrelavega

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:44

Los grupos municipales del Partido Popular y Vox han criticado duramente al equipo de gobierno PRC-PSOE por la gestión de las subvenciones y la cesión de los bajos del estadio de El Malecón a la Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega, después de que el Ayuntamiento anunciara la paralización de ambos procedimientos y la revisión de todos los expedientes remitidos al Juzgado.

El portavoz del PP, Miguel Ángel Vargas, ha lamentado «el oscurantismo de PRC-PSOE en su relación con la Gimnástica», calificando de «muy grave» que hace apenas dos semanas el Ejecutivo asegurara que la cesión era inminente «cuando en realidad llevaban meses con informes internos y requerimientos judiciales». Vargas considera «inasumible» que la oposición se haya enterado «mal y tarde» de la situación, y ha solicitado toda la documentación para valorar el alcance del caso.

Por su parte, el portavoz de Vox, Roberto García Corona, ha señalado al alcalde, Javier López Estrada, como «único responsable» de la suspensión de las ayudas, acusándole de intentar «mantenerse al margen de posibles responsabilidades políticas o judiciales». Asegura que el regidor «ocultó durante meses información clave» y actuó «a espaldas de la corporación municipal y de los vecinos».

Ambas formaciones coinciden en reclamar que se esclarezcan los hechos y que se explique públicamente el alcance de las diligencias judiciales en curso, recordando que la Gimnástica «es una institución centenaria que merece respeto y claridad».

